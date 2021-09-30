إصابة قاصر جراء إطلاق نار داخل مدرسة فى ممفيس الأمريكية

جدة - نرمين السيد - والأسبوع الماضى، كشفت تقارير صحفية أمريكية، عن وقوع إصابات عديدة، بسبب إطلاق نار من قبل أحد الأشخاص فى ولاية تينيسى الأمريكية.
وذكرت شبكة "دبليو آر إى جى" الأمريكية، أن عدة أشخاص نقلوا إلى المستشفى وحالتهم خطيرة، بعد إطلاق نار فى أحد المتاجر بـ ضاحية كوليرفيل الأمريكية.
من جانبها، قالت الشرطة الأمريكية، إن إطلاق النار أسفر عن مقتل شخص، وإصابة 12 آخرين، بعدما قرر أحد الأشخاص فتح النار فى أحد المتاجر، ثم انتحر.
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