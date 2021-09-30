إثيوبيا تطرد 7 موظفين أمميين كبار بدعوى تدخلهم فى شؤون البلاد

جدة - نرمين السيد - وأكدت الخارجية الإثيوبية على حسابها فى "تويتر" اليوم الخميس أن طرد هؤلاء الموظفين رفيعى المستوى فى الوكالات الأممية يأتى بدعوى "تدخلهم فى شؤون البلاد الداخلية"، وطالبتهم بمغادرة أراضيها فى غضون 72 ساعة.

وتشمل القائمة السوداء ممثل صندوق الأمم المتحدة للطفولة فى البلاد، وموظفين فى المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ورئيسة مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية فى إثيوبيا وثلاثة من نوابها.

ولم تقدم الوزارة المزيد من التوضيحات بشأن دوافع قرارها، لكن من المرجح أنه يأتى على خلفية النزاع المتواصل بين حكومة أديس أبابا و"الجبهة الشعبية لتحرير تيجراى" المتمردة.

يذكر أن المنظمات الحقوقية والدولية نددت قبل ذلك، بجرائم ارتكبها الجيش الإثيوبى وقوات حكومة رئيس الوزراء آبى أحمد فى حربهم ضد جبهة تحرير تيجراى، والتى ارتكبوا خلالها جرائم قتل واغتصاب، وأدى النزاع بحسب تقديرات سابقة للأمم المتحدة إلى نزوح ما يقارب 400 ألف شخص، فضلا عن دفع الآلاف إلى حافة الجوع.