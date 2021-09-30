الاستعلام عن موعد صرف المساعدة المقطوعة 1443 وتاريخ الايداع

موعد صرف المساعدة المقطوعة والذي يهتم بالسؤال عنها العديد من الأشخاص في المملكة العربية السعودية، المستفيدين من الحصول على هذه المساعدات المالية، التي وفرتها الدولة لعدد من الأسر هم في الأساس تابعين للضمان الاجتماعي، ويحصلون عليها تحت ضوابط وشروط وضعتها وزاره الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، خاصه الأشخاص الذين يعانون من قلة الدخل الشهري لهم ، ومن هم من محدودي الدخل، ويأملون الآن في معرفة متي نزول المساعدة، وتوقيت إيداعها، وأسماء المستفيدين، جدير بالذكر أن أجازة عيد الفطر المبارك في السعودية بالنسبة لجميع الموظفين الذين يعملون في القطاع العام للحكومة السعودية سوف تنتهي يوم الاحد 16 مايو بينما الاشخاص الذين يعملون في القطاع الخاص من المقرر أن تنتهي الاجازة الخاصة بعيد الفطر لديهم يوم السبت 15 مايو ويعودون الأحد.

موعد صرف المساعدة المقطوعة

أكدت وزاره الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية انه حتي هذه اللحظة، لم يتم تحديد وقت معين يتم من خلال صرف المساعدة المقطوعة، وانهم الآن في انتظار نزول الكشوف بأسماء المستفيدين من المساعدة المقطوعة سواء في شهر رمضان، أو في وقت اخر سيتم تحديده، ومن المنتظر أن يتم ارسال رسالة نصيه عبر الجوال إلى الأشخاص المستفيدين من مقطوعه الضمان الاجتماعي ، ويمكن الاستعلام عن موعد نزول المساعدة عن طريق رابط وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وتحديد موعد إيداعها في حساب الشخص المستفيد، كما يمكن الاستعلام عن توقيت صرف المساعدة من خلال الاتصال برقم 8001222777، حيث يمكنهم الاستعلام عن الموعد المنتظر لصرف المساعدة المقطوعة.

وضعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عده شروط وضوابط حتى يحصل الأشخاص من الذين دخلهم محدود على المساعدة المقطوعة من اهم هذه الشروط:

يكون الشخص المتقدم من أجل المساعدة المقطوعة سعودي الجنسية لا يقل سنه عن 35 عاما

يكون الشخص المتقدم من أجل المساعدة المقطوعة سعودي الجنسية لا يقل سنه عن 35 عاما مقيم داخل المملكة ولا يزيد دخل هذا الشخص عن 8650 ريال إذا كان المتقدم هو المسئول عن الأسرة

أن يكون الشخص المتقدم لا يمتلك أي أراض زراعية أو يملك عقارات

أن يكون الشخص الذي يتقدم للمساعدة المقطوعة ليس لديه سجل تجاري.

شروط الحصول على المساعدة المقطوعة

يتوجه الكثير من الأشخاص الي الاستعلام عن موعد صرف المساعدة المقطوعة التي ينتظرها الكثير من الفئات في المملكة العربية السعودية والتي يعتمدون عليها في حياتهم وظروفهم المعيشية، حيث أن الكثير من الأسر تعتمد علي مقطوعة الضمان الاجتماعي وينتظرون صرفها، حيث ينتظرون صرفها عقب أجازة عيد الفطر المبارك، حيث سيتم ايداع المساعدة المقطوعة في البنوك لحساب المستفيدين.

موعد ايداع المساعدة المقطوعة

هناك بحث دائم عن موعد ايداع المساعده المقطوعه حيث صرحت وزارة الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه في السعوديه ان الاشخاص المستفيدين من المساعدة المقطوعه والذي تنطبق عليه الشروط يريدون ان يتعرفوا على الموعد يمكنهم الاستعلام عنه الإلكترونية من خلال رقم الطلب الخاص بهم الذين كانوا قد حصلوا عليه قبل ذلك وذلك عن طريق دخول الموقع الالكتروني لوزارة التنمية البشرية يقوم باختيار عن مساعده مقطوعه ثم يقوم بإدخال الطلب و سوف تظهر لهم كافه التفاصيل عن ذلك.