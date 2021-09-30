السجن عام لرئيس فرنسا السابق ساركوزي

السجن عام لرئيس فرنسا السابق ساركوزيقضت محكمة فرنسية، اليوم بسجن الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي (2012/2007) عاما واحدا مع النفاذ في قضية التمويل غير الشرعي لحملته الانتخابية عام 2012 فيما يعرف بـ"قضية بيغماليون".

وحسب وكالة الصحافة الفرنسية كان ممثلو الادعاء قد طلبوا في يونيو تسليط عقوبة السجن لمدة عام واحد، ستة أشهر منها نافذة، بحق على خلفية تجاوز سقف الإنفاق في حملته الرئاسية عام 2012.

وشدد ممثلو الادعاء حينها على "الإهمال التام" لرئيس الدولة السابق في إدارة الشؤون المالية لحملة كلفت ما يقرب من ضعف الحد الأقصى المسموح به، وطالبت بفرض غرامة عليه قدرها 3750 يورو.

وتأتي هذه الإدانة الجديدة بعد سبعة أشهر من إدانته بتهمة الفساد في قضية "تنصّت". وأصبح بذلك أول رئيس جمهورية سابق يُحكم عليه بالسجن النافذ.

والحكم الذي صدر اليوم هو ثاني حكم إدانة هذا العام بحق ساركوزي الذي ترأس فرنسا من 2007 إلى 2012، بعد أن حكم عليه في مارس الماضي، بالسجن لمدة ثلاث سنوات، منها سنة واحدة نافذة، بتهمة الفساد واستغلال النفوذ فيما تسمى بقضية "التنصت".