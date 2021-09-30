"العرض المذهل".. كوكب الأرض يظهر في حفل إكسبو

أبهرت دبي العالم، كعادتها، بحفل افتتاح مبهر لمعرض "إكسبو 2020" العالمي، والذي تجلى بعروض مرئية "لا تصدق"، من بينها عرض النجوم.

وبشكل مفاجئ خلال الافتتاح، امتلأ سقف قبة الوصل بالنجوم، بينما حمل الراقصون كرات كريستالية.

وفي مشهد مذهل، تحولت النجوم إلى كرات متوهجة، وظهر كوكب ناري في المركز، قطره أكثر من 11 مترا، ويتكون من 35 حلقة، مع شرائط إضاءة من نوع "إل أي دي" حول كل حلقة.

وبينما تتغير الألوان في قبة الوصل، مصحوبة بموسيقى درامية، يتحول الكوكب الناري الأحمر إلى كوكب أزرق، هو كوكب الأرض.

عرض كوكب الأرض في حفل الافتتاح هو جزء واحد من سلسلة العروض المذهلة التي شاهدها العالم في حفل افتتاح إكسبو التاريخي.