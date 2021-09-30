أبهرت دبي العالم، كعادتها، بحفل افتتاح مبهر لمعرض "إكسبو 2020" العالمي، والذي تجلى بعروض مرئية "لا تصدق"، من بينها عرض النجوم.
وبشكل مفاجئ خلال الافتتاح، امتلأ سقف قبة الوصل بالنجوم، بينما حمل الراقصون كرات كريستالية.
وفي مشهد مذهل، تحولت النجوم إلى كرات متوهجة، وظهر كوكب ناري في المركز، قطره أكثر من 11 مترا، ويتكون من 35 حلقة، مع شرائط إضاءة من نوع "إل أي دي" حول كل حلقة.
وبينما تتغير الألوان في قبة الوصل، مصحوبة بموسيقى درامية، يتحول الكوكب الناري الأحمر إلى كوكب أزرق، هو كوكب الأرض.
عرض كوكب الأرض في حفل الافتتاح هو جزء واحد من سلسلة العروض المذهلة التي شاهدها العالم في حفل افتتاح إكسبو التاريخي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر "العرض المذهل".. كوكب الأرض يظهر في حفل إكسبو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.