محمد عبده مع مغنية أفريقيا الأولى.. أغنية ملهمة في إكسبو

انطلق، مساء الخميس، حفل افتتاح معرض "إكسبو 2020 دبي" العالمي، بمشاركة نخبة من الفنانين العرب والعالميين.

ومنذ الانطلاق، جذب الحفل الأنظار بعروض إضاءة تاريخية، ووصلة غنائية حركت المشاعر، قدمها الفنان السعودي محمد عبده مع المطربة البنينية أنجيليك كيجو.

وغنى محمد عبده مع كيجو أغنية "إذا أنت هناك" الشهيرة للمغني الأميركي الشهير جون ليجند.

وولد كيجو في بنين، غرب إفريقيا، وهي حائز على عدة جوائز غرامي للموسيقى، وهي أيضا سفيرة للنوايا الحسنة لليونيسف منذ فترة طويلة وناشطة في حقوق المرأة.

أما عبده فيعتبر من أكبر الفنانين في العالم العربي، وأضاف بغنائه للأغنية الشهيرة باللغة العربية.

وحركت الأغنية الملحمية بشقيها العربي والإنجليزي المشاهدين، خاصة أنها جاءت مع عروض مرئية مبهرة.

وتقول كلمات الأغنية في بدايتها: "إذا سمعت هذه الرسالة، أينما كنت، أنا أنادي كل امرأة وكل رجل، نحن الجيل الذي لا ينتظر، بدأ المستقبل يوم أمس بالفعل".