25 قصة نجاح في إكسبو 2020.. ما تفاصيلها؟

برنامج نرويجي لمبادلة النفايات البلاستيكية بمكافأة مالية، وبرنامج من ممكلة بوتان يحسب وجبات مدرسية صحية وفعالة من حيث التكلفة ومكوناتها من مزارع محلية، ومشروع كاميروني آخر لبناء مخيمات لاجئين مستدامة. كانت هذه المشروعات الرائدة من بين 25 مشروعا تم اختيارها في "إكسبو 2020 دبي" ضمن برنامج أفضل الممارسات العالمية.

جاءت المشروعات الـ25 الرائدة من 24 دولة، باعتبارها مناهج مبتكرة من الأفراد والمجتمعات والأوساط الأكاديمية والشركات والمنظمات الدولية والحكومات، سيتم عرضها على ملايين الزوار المتوقع حضورهم المعرض العالمي القادم.

تم اختيار قصص النجاح الـ25 من خلال بحث إكسبو 2020 عن المشاريع الرائدة التي تتناول أهداف التنمية المستدامة و17 هدفا رئيسيا تشكل خطة عمل عالمية من أجل سلام وازدهار الناس وكوكب الأرض.

وتَلقى برنامج إكسبو العالمي لأفضل الممارسات 1175 طلبًا من 141 دولة، وقدّم قائمة مختصرة إلى لجنة اختيار دولية مرموقة، ليقع الاختيار في النهاية على 25 مشروعا.

وتحت شعار "خطوات صغيرة، قفزات كبيرة: حلول بسيطة لتأثير مستدام"، تأسس برنامج إكسبو 2020 لأفضل الممارسات العالمية، على أساس الإيمان بأن تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول الموعد النهائي لعام 2030 يتطلب حلولًا محلية لضمان عدم تخلف أحد عن الركب.

يعالج كل مشروع تم اختياره قضايا العالم الحقيقي، من القضاء على الجوع إلى تعزيز الصحة والرفاهية إلى معالجة تغير المناخ، ويستخدم النهج الذي يمكن أن يكون بمثابة حلول للناس في أجزاء أخرى من العالم.

رؤية للمستقبل

عن هذه المشروعات، قالت ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة الدولة للتعاون الدولي، والمدير العام لمكتب إكسبو 2020 دبي ورئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة بدولة الإمارات العربية المتحدة: "تعكس أهداف التنمية المستدامة، المعتمدة عالمياً في عام 2015، القضايا الحاسمة التي تهمنا جميعًا، ومن الملهم حقًا رؤية العديد من الحلول الملموسة لهذه التحديات الأكثر إلحاحًا.

وتابعت: "أهنئ هذه الـ25 منارة لأفضل الممارسات وأتطلع إلى مشاركة مشاريعهم التحويلية مع العالم في إكسبو 2020 دبي".

من جهته قال فيسنتي ج. لوسرتاليس، الأمين العام للمكتب الدولي للمعارض (BIE): "تعد أفضل الممارسات واحدة من أكثر السمات إبداعًا وإبهارًا في إكسبو الدولي".

يشار إلى أن المعرض يعمل أيضًا على التأثير بشكل إيجابي على المجالات المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة من خلال برنامج "إكسبو لايف" الخاص به، وهو برنامج تأثير اجتماعي عالمي بقيمة 100 مليون دولار يدعم الحلول الإبداعية للتحديات الملحة التي تؤثر على حياة الناس أو تساعد في الحفاظ على الكوكب، حتى الآن، دعم البرنامج 120 مستفيدًا من 65 دولة.