سقوط مسيرة إسرائيلية فى الأراضى اللبنانية

جدة - نرمين السيد - وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلى، أفيخاى أدرعى، فى تغريدة مقتضبة عبر "تويتر": "قبل قليل وخلال نشاط اعتيادى سقطت مسيرة عسكرية داخل الأراضى اللبنانية. الحدث قيد التحقيق". ولم يكشف الجيش الإسرائيلى عن أى تفاصيل حول الحادث. واتهمت السلطات اللبنانية القوات الإسرائيلية مرارا بخرق الحدود الجوية للبنان بما فى ذلك لشن عمليات عسكرية فى سوريا. وأعلن "حزب الله" اللبنانى، مساء اليوم الخميس، مسؤوليته عن إسقاط طائرة إسرائيلية مسيرة جنوبى لبنان، حسبما أفادت وكالة "سبوتنيك" الروسية.

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