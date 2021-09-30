أفضل تمويل شخصي بدون كفيل من 50 إلي 500 ألف ريال في 20 دقيقة

أفضل تمويل شخصي بدون كفيل في أسرع وقت ممكن لكل الباحثين عن قروض شخصية بمبالغ مالية كبيرة دون التقيد بوجود ضامن أو كفيل، بكل الشروط والضوابط نقدم إليكم أيسر الطرق وأسرعها في الحصول على القرض الملائم لك سواء كنت تنوي سد الديون أو شراء احتياجات أو القيام ببناء مشروع أو غير ذلك من الأمور التي قد تحدث إلي المواطنين، هناك الكثير من الشركات والبنوك التي تقدم تلك التمويلات والقروض بشروط ميسرة نوضحها إليكم عبر هذا المقال.

يعد أهم البنوك السعودية المتميزة والتي توفر إلي المواطنين قروض وتمويلات ميسره والتي لا تتطلب منا كفيل ولا حتي تحويل الراتب هي بنك الراجحي، ومن ذلك التمويلات والقروض الميسرة التي يوفرها البنك إلي المواطنين تمويل 50 ألف ريال سعودي يجمع بين المواطنين والمتقاعدين، كما هناك عدد من الشركات المشهورة مثل (شركة دار التداولات، الشركة السعودية للتمويل)، فضلا عن أهم البنوك السعودية ألا وهو مصرف الراجحي، والذي يتميز بسهولة الإجراءات وزيادة المبالغ المالية والتي تتجاوز الملايين.

هناك شركات كثيرة تقدم تمويلات بدون كفيل والتي تتميز بسرعة الحصول على الموافقة والتي لا تزيد مدتها عن 10 دقائق إذا كانت الشروط التي حددتها الشركة متوافقة مع الشخص المتقدم للحصول على التمويل، فيما تتميز هذه الشركات أيضاً بطول فترة السداد والتي قد تصل إلي 60 شهر تقريباً، فيما قد يصل التمويل إلي 500 ألف ريال سعودي.

حددت الشركة السعودية للتمويل بعض الشروط والمعايير للحصول على تمويل بدون كفيل من هذه الشروط التالي:

أن لا يقل الدخل الشهري عن أربعة آلاف ريال سعودي.

العمر لا يقل عن 21 عام ولا يزيد عن 65 عام.

أن لا تقل المدة الزمنية التي قضاها الشخص في العمل عن ٣ أشهر.

تعد أبرز الاوراق المطلوبة حال التقديم للحصول على التمويل هي التالي:

صورة من الهوية الشخصية تكون سارية المفعول.

لا يقل الدخل الشهري عن 5 آلاف ريال سعودي بالنسبة للعاملين في القطاع الحكومي، كما لا يجب أن يقل العمر عن 18 عام.

أن لا تقل المدة الراتب عن 6 آلاف ريال بالنسبة للشخص الذي يعمل بالقطاع الخاص.

قبل الختام نتمني لكم التوفيق في الحصول على التمويلات والقروض التي ترغبون فيها سواء كانت من مصرف الراجحي او من أحد البنوك السعودية أو الشركات التي تمنح المواطنين والمقيمين التمويلات والقروض ببعض الشروط والضوابط المبسطة التي تحددها كل مصرف.

وإلي هنا وصلنا معكم لنهاية شرح أفضل تمويل شخصي بدون كفيل من 50 إلي 500 ألف ريال في 20 دقيقة.