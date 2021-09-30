دوت الخليج :- أعلن رئيس "التيار الوطني الحر" في لبنان النائب جبران باسيل رفضه المطلق لأي محاولة لإجهاض التحقيق في انفجار مرفأ بيروت من أي جهة كانت، مستنكرا "محاولات التدخل بعمل القضاء".
وخلال لقائه المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جوانا فرونتسكا، قال باسيل: "نعلن رفضنا المطلق لأي محاولة لإجهاض التحقيق في جريمة المرفأ من أي جهة أتت".
وأعرب عن شجبه "لأي محاولة للتدخل في عمل القضاء أو عرقلته عبر الدفع لاستبدال القاضي العدلي مرة جديدة، بما يؤدي تلقائيا إلى تأخير متعمد للتحقيق ولخلاصته وإلى تعثر مسار العدالة".
وفي ملف الانتخابات المزمع إجراؤها في مارس المقبل، شدد على أهمية "إجراء الانتخابات في موعدها من دون المس بحق غير المقيمين بالتصويت في الخارج".
ولفت إلى "ضرورة أن تأخذ أي بعثة أممية ترغب في مراقبة الانتخابات والإشراف عليها، في الاعتبار عاملي المال والإعلام، لما لهما من تأثير مباشر وكبير في عملية الانتخاب وفي نتائجها، يفوق تأثير أي عامل آخر".
المصدر: RT + "النهار"
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر باسيل: نرفض أي محاولة لإجهاض التحقيق في جريمة مرفأ بيروت على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جي بي سي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.