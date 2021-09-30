مصر تستقبل أكثر من 1.6 مليون جرعة من "فايزر" قادمة من أميركا

أعلنت وزيرة الصحة والسكان المصرية، هالة زايد، استقبال 1.6 مليون جرعة من لقاح فيروس كورونا المستجد، من إنتاج شركة "فايزر"، مقدمة من الحكومة الأميركية عن طريق آلية "كوفاكس" بالتعاون مع التحالف الدولي للأمصال واللقاحات.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة المصرية، خالد مجاهد، أن لقاح "فايزر" حاصل على موافقة الاستخدام الطارئ من منظمة الصحة العالمية، وهيئة الدواء المصرية، وهو عبارة عن جرعتين يفصل بينهما 21 يوما.

ولفت مجاهد إلى أن شحنة اللقاحات التي تم استلامها ستخضع للتحاليل في معامل هيئة الدواء المصرية قبل توزيعها على مراكز التطعيم التي يبلغ عددها 1100 مركز موزعين على محافظات مصر.

ومن جانبه وجه مساعد وزيرة الصحة والسكان محمد حساني، الشكر للقائم بأعمال السفير الأميركي في مصر، لدعم الولايات المتحدة لمصر بتلك الشحنة، لافتا إلى أن شحنة اليوم من لقاحات فايزر، هي الأولى ضمن سلسلة شحنات مقدمة من الولايات المتحدة الأمريكية إلى مصر تبلغ نحو 5 ملايين جرعة.

وأضاف حساني أن شحنة اليوم من لقاحات فايزر وصلت مصر في صناديق مخصصة للحفظ الجاف، وستخضع للتحاليل في معامل هيئة الدواء المصرية في مدة لا تتجاوز الـ14 يوما، قبل توزيعها على مراكز التطعيمات.

كما أكدت القائم بأعمال السفير الأميركي بمصر، نيكول شامبين، أهمية التعاون بين الحكومات وتضامن الشعوب خلال التصدي لجائحة فيروس كورونا، معربة عن تقديرها لإرسال مصر إمدادات طبية إلى الولايات المتحدة الأمريكية في بداية الجائحة، كما أرسلت الولايات المتحدة الأميركية 250 جهاز تنفس صناعي إلى مصر، في أغسطس من عام 2020، مؤكدة التزام الحكومة الأمريكية بدعم مصر المستمر لدورها الرائد حتى انتهاء تلك الأزمة الصحية العالمية.