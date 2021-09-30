ولى العهد السعودى وماكرون يتفقان على أهمية السلام بالمنطقة

جدة - نرمين السيد - وجرى خلال اتصال هاتفى استعراض العلاقات بين البلدين وفرص تطويرها وتنميتها فى مختلف المجالات بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السعودية "واس". كما تم خلاله الاتفاق على أهمية الحفاظ على السلام فى المنطقة ودعم الجهود الرامية لتعزيز الأمن والاستقرار.

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