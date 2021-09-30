أفضل مشاريع مربحة لعام 2022 من المنزل أرباح خيالية برأس مال بسيط إربح أكثر من 15 ألف شهرياً، لبدء مشروع برأس مال بسيط سيحقق ربح هائل يتجاوز ضعف تكلفته فإن حديثنا اليوم موجه لك، حيث نتناول اليوم أفضل مشروعين كل مشروع يعتمد على ماكينة مضمونة الربح لعام 2022، يبدأ سعر ماكينة المشروع الأول من 600 ريال وماكينة المشروع الثاني من 1000 ريال، حيث يبدأ ربح المشروع الأول من 1200 ريال شهرياً، والمشروع الثاني يبدأ ربحه من 3000 ريال شهرياً أي ما يعادل 15 ألف جنية مصري، نتناول اليوم احتياجات كل مشروع ومتوسط الأرباح تفصيلاً، أفضل مشاريع مربحة لعام 2022 من المنزل أرباح خيالية برأس مال بسيط إربح أكثر من 15 ألف شهرياً.

أفضل مشاريع مربحة لعام 2022

نتناول اليوم حديث تفصيلي عن مشروعين المشروع الأول يعتمد على شراء ماكينة NEJE للحفر بالليزر، ماكينة صغيرة يمكنك العمل بها من المنزل حيث تقوم بعمل حفر ورسومات مميزة جداً على المنتجات الخشبية، البلاستيكية، الجلد والورق المقوى، حيث يبلغ سعر الماكينة 600 ريال تقريباً ويتم شرائها من مواقع بيع تلك المنتجات أون لاين، من أهم مزايا هذا المشروع مضمون الربح أن له تكلفة بسيطة جداً ويمكنك تحقيق مبلغ التكلفة خلال شهر أو إثنين بحد أقصى، كما يمكنك البدء في المشروع على الفور ووضعها في المنزل لأنها ماكينة صغيرة جداً بدون دفع رسوم إيجار محلات.

شراء ماكينة NEJE للحفر بالليزر

لكي تضمن نجاح هذا المشروع عليك وضع خطة تسويق مميزة، وذلك سواء عن طريق إنشاء صفحة على فيس بوك وبدء التسويق من خلالها أو عرض منتجاتك على صفحة مشهورة، كما يمكنك الاتفاق مع محلات بيع هذه المنتجات لعرضها لديهم مقابل الحصول على هامش ربح، كل ما عليك هو توصيل الماكينة بجهاز الكمبيوتر لتحديد التصميم قبل تنفيذه.

هو ماكينة إنتاج اسكرينات الموبايل

المشروع الثاني هو ماكينة إنتاج اسكرينات الموبايل أو اللاب توب، حجم الماكينة صغير جداً يمكنك العمل بها من خلال جوالك، حيث يتم توصيل الماكينة بجهازك عبر البلوتوث ثم تحديد نوع الجهاز والتفاصيل الخاصة به، ثم تقوم الماكينة بتصنيع الاسكرينات بجودة عالية جداّ بسعر مرتفع في الأسواق، تستخدم تلك الماكينة مواد خام قوية تدعى TPU مع تكلف إنتاج تقريباً 1200 ريال، مع ربح يتجاوز 3000 ريال سعودي أي ما يعادل 15 ألف جنية مصري، أفضل مشاريع مربحة لعام 2022 من المنزل أرباح خيالية برأس مال بسيط إربح 15 ألف شهرياً.