البطاقة التموينية في لبنان كيفية التسجيل

نظراً للظروف الراهنة التي تمر بها لبنان من أزمة اقتصادية كبيرة وكذلك ارتفاع أسعار السلع والمنتجات الغذائية، قامت وزارة الشئون الاجتماعية في لبنان بطرح وتفعيل البطاقة التموينية وكشفت أيضاً كيفية التسجيل بها، وذلك حتي تتيح لجميع المواطنين اللبنانيين من التقديم الطلب لعمل البطاقة التموينية، لتساعدهم في ملائمة الحياة في ظل هذه الظروف وتقديم السلع بأسعار مخفضة، وجاء هذا القرار الصائب كخطوة أولى من اجل القضاء على الأزمة المالية والاقتصادية للدولة، وعليه منحت الحكومة اللبنانية في الإسراع بتقديم الدعم التمويني لكافة أفراد مجتمعها المستحقين لها، ولذلك أتاحت وزارة الشئون الاجتماعية بتفعيل رابط التسجيل في البطاقة التموينية إلكترونياً حتي تيسر عليهم الدخول والتسجيل بها، وتابعو معانا السطور الآتية لمعرفة كيفية التسجيل في البطاقة التموينية.

كيفية التسجيل في البطاقة التموينية لبنان

قام وزير الشؤون الاجتماعية في دولة لبنان بدعوة لجميع الشعب اللبناني لكي يقوموا بالدخول علي الخدمة ألإلكترونية حتي يتم التسجيل في استمارة البطاقة التموينية في لبنان بطريقة إلكترونية ، حتي يستطيع استقبال جميع الأسر من محدودي الدخل والمنخفض من التقديم بالبطاقة التموينية للحصول علي المبلغ المستحق بشكل شهري وذلك بعد استهداف جميع المستحقين لطلب هذه الخدمة.

ومن خلال شبكة الإنترنت والدخول عبر الموقع إلكتروني الرسمي الخاص بوزارة الشئون الاجتماعية في لبنان يمكنك التقديم علي طلب للبطاقة التموينية في لبنان بصورة إلكترونية، للتسجيل بها حيث من خلاله يستطيع جميع المواطنين اللبنانيين التقديم بكل سهولة ويسر وذلك من خلال الالتزام بكافة الخطوات التالية:

أولاً : الدخول علي رابط منصة impact للبطاقة التموينية اللبنانية .

ثانياً: قم بالدخول عليها وكتابة اسمك في الخانة المطلوبة .

ثالثاً: عليك القيام بإدخال الرقم السري بشكل صحيح.

رابعاً: يجب عليك الموافقة على شروط وأحكام التقديم على البطاقة التموينية في لبنان.

خامساً: اضغط علي كلمة الدخول.

وبعد القيام عملية تسجيل دخول في خدمة البطاقة التموينية عليك ملئ كافة بيانات الاستمارة من اجل إرسالها إلكترونياً، حتي يتم مراجعة البيانات من خلال المسئولين للحصول علي الموافقة بشكل فوري، وبعدها يمكنك استخدام وصرف البطاقة التي تمكنك من شراء كافة مستلزماتك بأسعار مخفضة من أحدي المحلات التجارية التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية المتواجدة في كافة أنحاء الدولة .