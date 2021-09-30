ينتظر عدد كبير من الأشخاص تطبيق قرار حظر تطبيق الواتساب المخصص لإرسال واستقبال الرسائل النصية والصوتية ومواقع الفيديو عن بعض أنواع الهواتف، الأمر الذي سوف يعرض فئة كبيرة من الأشخاص إلى توقف خدمة الواتساب وعدم قدرتهم على تحميل هذا التطبيق مجددًا، مما يدفع عدد كبير من الأشخاص نحو شراء الهواتف الذكية ذات الاصدارات الحديثة وهذا سيضع معظم الأشخاص في مأزق حاليا ًً، فهناك فئات كبيرة من الهواتف سوف تفقد التطبيق بمعدل ملايين من المستخدمين حول العالم.

حظر الواتساب على ملايين الهواتف خلال ساعات

ينتظر معظم مستخدمي تطبيق الواتساب حظر التطبيق خلال الساعات القادمة، حيث أعلنت الشركة المسؤولة عن تطوير التطبيق عن إيقاف الخدمة عندما تدق أول الثواني من الساعة الثانية عشر منتصف الليل يوم واحد من أكتوبر لعام 2021 ومن المتوقع أن يتعرض ما يقارب من 41 طراز من الهواتف الذكية إلى التعطل خلال الفترة القادمة وهذا يستدعي تغيير تلك الهواتف إلى اصدارات حديقة ليتمكن المستخدمين من متابعة استخدام هذا التطبيق، وتشمل اصدارات الهواتف المتوقع ايقاف التطبيق عليها تلك التي تعمل بنظام الأيفون وأيضاً التي تعمل بنظام الأندرويد.

حظر الواتساب على الهواتف بنظام الأندرويد والآيفون

شملت قائمة الهواتف التي سيتم غلق الخدمة عليها عدد هائل من الإصدارات التي يستخدمها عدد لا بأس به من الأشخاص حالياً، فالهواتف التي تعمل بنظام الأندرويد معظمها لن يعمل عليه الواتساب وعلى الأشخاص أن يكون لديهم هاتف بنظام تشغيل Android 4.1 أو نظام أحدث من ذلك حتى يتمكنوا من مواصلة تحديث التطبيق والاستفادة من الخدمات التي يقدمها، وعلى جانب آخر فإن الهواتف التي تعمل بنظام آيفون فقد بين القرار أن هواتف الآيفون التي تعمل بنظام iOS 9 أو أقل من ذلك لن يعد بإمكانها تحميل التطبيق مجدداً أو إرسال واستقبال الرسائل النصية والصوتية ومقاطع الفيديو من خلاله، ولذلك ستجد أن هناك عدد كبير من الأشخاص بحاجة إلى الحصول على هواتف جديدة ذات إصدارات متقدمة سواء تلك التي تعمل بنظام الأندرويد أو حتى التي تعمل بنظام الأيفون ليصبحوا قادرين على استخدام الواتساب.