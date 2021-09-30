تمويل إمكان بأقل راتب وبالتقسيط 50 ألف ريال بدون كفيل

تمويل شركة إمكان الميسر متوفر بأبسط الشروط والأحكام وأيضاً لا يستغرق سوى وقت بسيط جداً كذلك يتميز تمويل شركة إمكان بأنه متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية بالمملكة حيث تعد شركة إمكان هي إحدى الشركات المعتمدة لدى البنك المركزي السعودي ومن خلال مقال اليوم بموقع ثقفني سوف نعرض لكم أهم تفاصيل التمويل الشخصي الميسر لدى شركة إمكان بالمملكة العربية السعودية.

تمويل إمكان بأقل راتب شهري بالمملكة العربية السعودية

توفر شركة إمكان قرض شخصي سريع وفوري وأيضاً متاح لجميع القطاعات المختلفة داخل الأراضي العربية السعودية ويتميز هذا التمويل الميسر بالآتي

يستطيع كل العملاء الراغبين في طلب تمويل شركة إمكان الحصول على التمويل من خلال الإنترنت. كذلك يتميز تمويل شركة إمكان بالمملكة العربية السعودية أنه متاح دون الحاجة لكفيل. يتميز أيضاً قرض شركة إمكان الفوري بأن لا يتعارض مع تعاليم الدين الإسلامي بالمملكة العربية السعودية. كذلك يتميز تمويل شركة إمكان بالمملكة بأن قيمة التمويل تبدأ من 2000 ريال سعودي وربما تصل إلى 50 ألف ريال سعودي. يتميز أيضاً تمويل شركة إمكان بأنه متوفر بفترة سداد مرنة تصل إلى 24 شهر.

حاسبة التمويل لدى شركة إمكان بالمملكة العربية السعودية

شركة إمكان للتمويل بالمملكة تقدم خدمة حاسبة التمويل الشخصي والتى عن طريقها يستطيع جميع العملاء معرفة تفاصيل التمويل الشخصي الذى يرغب في الحصول عليه ويمكن الدخول على حاسبة التمويل من خلال الخطوات التالية

يقوم المتقدم بالدخول على رابط شركة إمكان للتمويل بالمملكة العربية السعودية.

ثم الدخول على حاسبة التمويل الشخصي لدى شركة إمكان.

ثم إدخال قيمة التمويل وأيضاً فترة السداد المناسبة للمتقدم.

ثم تظهر حاسبة التمويل لدى شركة إمكان باقي تفاصيل التمويل.

شروط تمويل شركة إمكان بالمملكة العربية السعودية

العملاء الراغبين في طلب تمويل شركة إمكان بالمملكة العربية السعودية يمكنهم الآن طلب التمويل أونلاين وأيضاً بأبسط الشروط الموضوعة من قبل إمكان وهي

تمويل إمكان الميسر متاح للعملاء السعوديين فقط.

يشترط أيضاً أن يكون العميل المتقدم يحصل على راتب شهري لا يقل عن 2000 ريال سعودي.

كذلك يستطيع شريحة كبيرة من العملاء السعوديين طلب التمويل سواء العاملين بالقطاع الحكومي أو القطاع الخاص أو المتقاعدين.

يشترط كذلك أن يكون العميل المتقاعد يحصل على راتب شهري لا يقل 1900 ريال سعودي.

رقم هاتف شركة إمكان للتمويل بالمملكة العربية السعودية

يستطيع جميع العملاء الراغبين في طلب تمويل لدى شركة إمكان بالمملكة العربية السعودية التواصل مع شركة إمكان من خلال الإتصال على الرقم 920011038 ومن خلال هذا الرقم يستطيع العميل معرفة أهم المنتجات والخدمات التمويلية المقدمة من شركة إمكان للتمويل بالمملكة العربية السعودية.