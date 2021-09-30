حملات لضبط الأسواق في مصر وهذه عقوبة المخالفين

نفذ جهاز حماية المستهلك المصري العديد من الحملات الرقابية على مدار الأيام الأخيرة، بمختلف محافظات الجمهورية لحماية المستهلك والحفاظ على حقوقه.

وأعلن الجهاز أن الحملات المفاجئة كانت متنوعة بين حملات غذائية، وآخرى للرقابة على المكملات الغذائية والسجائر المهربة، والمراكز الطبية غير المصرح لها بمزاولة هذا النشاط.

وتقول سعاد الديب عضو مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك ورئيس الاتحاد النوعي للجمعيات الأهلية: "الحملات التي يشنها الجهاز هدفها القضاء على المشكلات التي يواجهها المستهلك في الأسواق العامة، وإعادة تنظيمها في مصر للحفاظ على حقوق المواطنين، وإبعادهم عن المخاطر التي تسببها المنتجات الخطرة".

تنسيق وزاري كبير

وتابعت الديب في حديثها مع موقع دوت الخليج: "تتم الحملات بالتنسيق مع عدد من الوزارات والهيئات لتوفير أشخاص معنيين في الأمر للكشف على المنتجات غير السليمة، بعد تلقي الشكاوى المقدمة من قبل المواطنين تجاه البائعين والمحال التجارية".

وتعاونت العديد من الجهات الرقابية في مصر مع جهاز حماية المستهلك في الحملات الرقابية التي تمت على مختلف محافظات الجمهورية من بينهم (مديريات التموين - مديريات الصحة - إدارات التفتيش الصيدلي - هيئة الرقابة الإدارية).

وأكدت رئيس الجمعية الإعلامية للتنمية وحماية المستهلك: "دور الغرف التجارية هام للغاية، فهي الجهة المهيمنة على التجار بشكل عام، ويمكنها تقديم التوعية اللازمة لهم، والتعريف بحق المستهلك، من أجل ترسيخ مبادئ المتابعة الدورية والمراقبة على السلع والجزاء لمن يخالف هذه الأمور. كُل هذا يخلق سوق تجاري منظم ويوفر منتجات مطمئنة للمستهلكين".

ضبط الأدوية مجهولة المصدر

من بين الحملات الرقابية التي نفّذها الجهاز في مختلف محافظات مصر، كانت لضبط الأدوية مجهولة المصدر والمحظور تداولها، بجانب مدى انضباط والتزام التجار بالقانون.

وأوضحت عضو مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك: ""سوق العبور كان أبرز مثال يحتذى به في الآونة الأخيرة، كونه منظم بشكل حضاري للغاية، وكل بائع هناك لديه الرقم الخاص به، بالتالي يستطيع المستهلك تحديد وجهته يوميًا للبائع الذي اعتاد على الشراء منه، وفي حالة تعرضه للغش التجاري من قبله يمكنه أن يقدم شكوى ضده".

ونوّهت "الديب" في حديثها مع موقع "دوت الخليج": "يعقد الجهاز اجتماع مجلس إدارة مرة كل شهر، لمتابعة أوضاع المستهلكين باستمرار، ومعاينة ما تم تنفيذه خلال فترة الحملات، والأهم من كل ذلك هو النتائج التي نحصل عليها بعد شن الحملات، من رصد المشكلات وتقديم الحلول لها".

توجيهات رئاسية بضبط الأسواق

وأعلن جهاز حماية المستهلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أنّ الحملات تأتي ضمن توجيهات رئاسية وتكليفات بضرورة ضبط الأسواق، وأن الجهاز يعمل على مدار الساعة وحملات رقابية استباقية موسعة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

وأكد الجهاز: "لن ندّخر جهدًا في اتخاذ الإجراءات التي من شأنها حماية وصون حقوق المستهلك، ودائمًا المواطن هو محور اهتمام القيادة السياسية وكافة أجهزة الدولة، ونعمل على ضبط المخالفين قبل ترويج السلع للأسواق وإضرارهم بصحة وسلامة المستهلكين".

أخطر المخالفات

وطالب الجهاز من المواطنين الإبلاغ عن أي مخالفة مؤكدًا: "يجب الإبلاغ عن أي مخالفات من شأنها الإضرار بالمستهلك على الرقم الخاص بالجهاز 19588، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين".

وأشارت عضو مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك إلى أنّ: "من أخطر الأشياء التي عُرضت على الجهاز في الفترة الأخيرة كان خاص بالسيارات وقطع غيارها، ففي بعض الأحيان يتعرض أصحاب السيارات لشراء قطع غيار مضروبة؛ ما يتسبب في وقوع العديد من حوادث الطرق".

وأردفت رئيس الاتحاد النوعي للجمعيات الأهلية في حديثها مع موقع "دوت الخليج": "نحاول جاهدين التواصل مع الشركات التي تورطت في عرض قطع الغيار المضروبة، وبالفعل هناك شركة عوّضت العملاء المتضررين بقطع غيار أخرى، وقدمت لهم عروض على منتجاتها كتعويض على ما حدث لهم".