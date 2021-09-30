مجلس الأمن يمدد عمل بعثته في ليبيا ويدعو لخروج المرتزقة

صوت مجلس الأمن الدولي، الخميس، بالإجماع على تمديد عمل البعثة الأممية في ليبيا حتى آخر يناير المقبل، فيما دعا مجددا إلى ضرورة خروج القوات الأجنبية والمرتزقة من هذا البلد.

وصوت مجلس الأمن بالإجماع على مشروع قرار يقضي بتجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة التي سيكون مقرها في طرابلس، ويقضي كذلك بخروج جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا. وشهدت مناقشة مشروع القرار خلافا روسيا بريطانيا حول تمديد مهمة بعثت الأمم المتحدة وطريقة خروج المرتزقة والقوات الأجنبية. وتوصلت القوى الدولية في نهاية المطاف إلى توافق حول تجديد المهمة إلى غاية 31 يناير 2022 (عوض التجديد لمدة سنة)، والدعوة إلى ضرورة خروج كافة المرتزقة والمقاتلين الأجانب (دون وضع رزنامة محددة).

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