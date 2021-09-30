ليلة اختصرت المسافات.. محمد بن راشد يغرد بعد افتتاح إكسبو

قال نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الخميس، إن حفل افتتاح "إكسبو 2020 دبي" اختصر المسافات وجمع الأمم والثقافات.

وذكر الشيخ محمد بن راشد، في تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر: "ليلة اختصرت المسافات.. وجمعت الأمم والثقافات.. ورسخت مكانة دبي والإمارات".

وأضاف: "أهلا بالعالم.. أهلاً بالمستقبل.. أهلاً بالإنسان من كل مكان في إكسبو دبي".

وشهدت مدينة دبي الإماراتية، مساء الخميس، حفل افتتاح معرض "إكسبو 2020 دبي"، بمشاركة نخبة من الفنانين العرب والعالميين.

وكان الشيخ محمد بن راشد وولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، من بين الحاضرين في الحفل.

وأعلن الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، انطلاق فعاليات معرض "إكسبو 2020 دبي" العالمي، بالقول: "اليوم يلتقي العالم بأسره على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة... واليوم نشهد معا انطلاقة جديدة، نفتتح على بركة الله إكسبو 2020 دبي، والله ولي التوفيق".

وسيكون "إكسبو 2020 دبي" أكبر حدث عالمي في ظل أزمة كورونا، وأول إكسبو دولي يقام في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا.

ومع أكثر من 200 مشارك، من بينهم دول ومنظمات وشركات ومؤسسات تعليمية، يفتح الحدث أبوابه للزوار يوميا منذ الأول من أكتوبر وحتى 31 مارس 2022 طيلة أيام الأسبوع، من 10 صباحا وحتى 12 ليلا من السبت للأربعاء، و10 صباحا حتى 2 ليلا يومي الخميس والجمعة.