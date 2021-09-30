مجلس الأمن يصوت على مشروع قرار بخروج جميع المرتزقة من ليبيا

جدة - نرمين السيد - صوت مجلس الأمن الدولى، اليوم الخميس، على مشروع قرار يقضى بخروج جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا.



جدة - نرمين السيد - صوت مجلس الأمن الدولى، اليوم الخميس، على مشروع قرار يقضى بخروج جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا. وحسبما أفادت شبكة "سكاى نيوز"، صوت مجلس الأمن كذلك على تمديد عمل البعثة الأممية فى ليبيا حتى آخر يناير المقبل.

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