طوابير أمام السفارة الإيرانية في كابل أملا في الحصول على تأشيرة لمغادرة...

ينتظر المواطنون الأفغان في طوابير لساعات طويلة أمام السفارة الإيرانية في كابل أملا في الحصول على تأشيرة لمغادرة البلاد.

وبالتزامن مع تنظيم شركة الطيران الإيرانية "ماهان" لرحلات من كابل إلى طهران، أعلنت وزارة الداخلية الإيرانية أنها لم تعد قادرة على استقبال المزيد من اللاجئين.

وصرح مدير عام دائرة الأجانب في الداخلية الإيرانية، مهدي محمودي، بأن مليون و 250 ألف لاجئ أفغاني يوجدون الآن في إيران، إلى جانب 800 ألف حصلوا على تصريح رسمي للإقامة و970 ألفا تم تسجيلهم في الإحصائية الرسمية.

وأكد محمودي أن هذا العدد الكبير من اللاجئين الأفغان في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، التي تفاقمت بسبب العقوبات الأمريكية، تمنع طهران من استقبال لاجئين جدد.