بيسكوف: نسبة التطعيم في روسيا ضد كورونا ليست كافية 

صرح الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف أن نسبة التطعيم ضد فيروس كورونا في روسيا لا تزال غير كافية.
وقال بيسكوف أمام الصحفيين، اليوم الخميس:" إن نسبة التطعيم لا تزال غير كافية، وذلك في الوقت عندما خلق العمل المنتظم كل الظروف مع تقديم عدد كاف من اللقاحات لسكان البلاد".
وأكد أنه تم في روسيا نشر البنية التحتية الشاملة للتطعيم، مضيفا: "حقا، لم يتخذ عدد من المواطنين حتى الآن أي قرار حول ضرورية التطعيم. وهذا أمر سيء. وأرى أنه يجب علينا أن نواصل بشكل أكثر حيوية التأكيد أن الشيء الوحيد الذي ينقذ الحياة هو اللقاح".
وعبر بيسكوف عن اعتقاده أن خصائص جائحة كورونا في جميع أنحاء العالم ستؤدي إلى أن تكون حياة الأشخاص غير الملقحين أقل راحة".
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