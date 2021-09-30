إيطاليا: لن نفرض إلزامية التطعيم بلقاحات كورونا 

أعلن وكيل وزارة الصحة في الحكومة الإيطالية، بييرباولو سيليري أن سلطات بلاده لن تفرض على المواطنين إلزامية تلقي اللقاحات المضادة لوباء كورونا وذلك نظرا لنجاح حملة التطعيم الوطنية.
وقال سيليري إن "حملة التطعيم ناجحة، نقترب من تحصين 80% من المواطنين فوق 12 عاما.. يجب أن نصل إلى 90%".
وأضاف: "أعتقد أن توسيع نطاق إلزامية استخدام الشهادة الصحية الخضراء سيسرع حملة التطعيم أيضا، وفي نفس الوقت يجب أن نوفر الجرعة الثالثة المعززة للأشخاص الأكثر ضعفا"، مشيرا إلى أن "الدول الأخرى تنظر إلى إيطاليا كنموذج. الشهادة الصحية الخضراء هي الطريق الصحيح، وحتى الآن لا توجد أسباب لإلزامية التطعيم".
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