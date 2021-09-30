نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ما هي رواتب المعلمين في دولة قطر 2021 في المقال التالي
عمر شويل - جدة ماهي رواتب المعلمين في دولة قطر وكل الوظائف التي ترتبط بالتعليم, هناك الكثير من الأشخاص في الكثير من الدول العربية يرغبون في معرفة ما هي الرواتب التي يتم التعيين عليها في الوظائف المتعلقة بالتعليم داخل دولة قطر, ومن ناحية أخرى فإن دولة قطر تهتم كثيراً بالتعليم داخل دولتها وذلك لإخراج اكبر عدد ممكن من الشباب أصحاب خبرات وأصحاب علوم متعددة ويتمتعون بثقافات مختلفة وتعلم الكثير من اللغات, وهذا ما سوف يصب في مصلحة دول قطر في رفع مستواها العلمي والمادي بين الدول العالمية ويتيح لها التقدم والازدهار, لذا تهتم دولة قطر برواتب العاملين في قطاع التعليم وخاصة المعلمين, ومن هذا المنطلق يسافر لها الكثير من العرب وغير العرب لشغل وظائف هناك وخاصة في مجال التعليم.
أعلي ومتوسط وأقل رواتب المعلمين في دولة قطر
حددت دولة قطر أن هناك حد ادني للأجور الخاصة بالمعلمين التي لا يجب أن يحصل المعلم علي أقل منها وكذالك أعلي راتب لا يجوز أن يأخذ المعلم أعلي منها, حيث بلغ أقل راتب للمعلمين في قطر هو 6 آلف ريال, بينما بلغ متوسط رواتب المعلمين في قطر 11 ألف ريال قطري, وبلغ أعلي راتب المعلم في دولة قطر هو 18 ألف ريال قطري.
رواتب المرحلة الابتدائية علي حسب الخبرة.
تختلف رواتب المعلمين في قطر علي حسب خبرة كل شخص عن الآخر.
- إذا كان الشخص يملك خبرة في مجال التعليم تصل إلي سنتين فإن راتبه يصل إلي 6 آلف ريال قطري.
- في حالة أن الشخص يملك من الخبر في مجال التدريس ما هو اكتر من سنتين واقل من خمس سنوات فإن راتبه يصل إلي 7800 ريال.
- أما إذا كان الشخص يملك خبرة ما بين الخمس سنوات وحتي العشر سنوات فإن راتبه سوف يصل إلي عشرة آلاف ريال.
- وفي الخبرة التي تكون ما بين العشر سنوات حتي الخمسة عشر سنة فإن راتبه قد يصل إلى اثني عشر ألف ريال.
- وعندما يكون خيرة الشخص في حدود الخمسة عشر سنة إلي العشرون سنة فإن راتبه يصل إلي 13 ألف ريال قطري.
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