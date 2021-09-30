تعرف علي موعد انطلاق معرض الرياض الدولي للكتاب ، يرعى خادم الحرمين الشريفين ، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ، معرض الرياض الدولي للكتاب ، حيث يعتبر معرض الرياض أحد أكبر المهرجانات ، وينطلق معرض الرياض الدولي للكتاب بمشاركة أهم دور النشر من مختلف دول العالم ، وأوضح وزير الثقافة رئيس مجلس إدارة هيئة الأدب والنشر والترجمة ، الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان ، أن قطاعات الكتب والنشر واللغة والترجمة والأدب تحظى بدعم كبير من خادم الحرمين الشريفين ، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان ، وتسعى الهيئة في الدورة الجديدة من المعرض إلى تأكيد اهتمامها بدعم قنوات النشر الحديثة ، مثل الكتاب الصوتي والرقمي ، بالإضافة إلى الاهتمام بالجوانب الفنية والتقنية المصاحبة ، وذلك في إطار التحسينات التي أحدثتها الهيئة في رؤية المعرض وتطويرها لمواكبة متطلبات الاستراتيجية الوطنية للثقافة، وتحقيق أهداف وزارة الثقافة التي تهدف إلي جعل الثقافة نمطاً للحياة ، ورفع مستوى مساهمتها في النمو الاقتصادي الوطني ، وفي تعزيز مكانة المملكة في العالم.

تعرف علي موعد انطلاق معرض الرياض الدولي للكتاب

يقام معرض الرياض الدولي للكتاب سنوياً في مدينة الرياض ، ويمثّل منصة للشركات والمؤسسات والأفراد العاملين والمهتمين بقطاع صناعة الكتب والنشر لعرض منتجاتهم وخدماتهم ، بالإضافة إلى دوره الأساسي في تعزيز وتنمية العادات والمهارات القرائية للمجتمع ، وزيادة الوعي المعرفي والثقافي والأدبي والفني ، ويقام المعرض هذا العام في الفترة من 1 إلى 10 أكتوبر 2021 ، وذلك في موقعه الجديد بالرياض ، والذي سيشهد مشاركة نخبة من أهم الكتاب والمفكرين والنقاد السعوديين والعرب والعالميين ، حيث تقام الندوات والمحاضرات وورش العمل التي تتناول مختلف مجالات الإبداع الثقافي.

الرابط الرسمي لمعرض الرياض الدولي للكتاب

أطلقت المملكة العربية السعودية موقعا رسميا عبر الإنترنت ، يمكن الزوار لمعرض الرياض الدولي للكتاب الدخول من خلاله ، حيث يمكن زيارة الموقع الإلكتروني لمعرض الرياض الدولي للكتاب ، ويضم الموقع اهم وابرز فعاليات وأخبار معرض الرياض الدولى للكتاب ، ويقام معرض الرياض الدولي للكتاب تحت شعار “وجهة جديد ، وفصل جديد” ، وتحضر فيها جمهورية العراق الشقيقة بوصفها ضيف شرف وتقوم بتقديم برنامج احتفائي يقدم فيه نخبة من المثقفين والفنانين العراقيين ندوات وأمسيات ثقافية.

اهم دور النشر المشاركة في معرض الرياض الدولي للكتاب

وتعد هذه الدورة من المعرض الأولى التي تنظمها هيئة الأدب والنشر والترجمة تحت إشراف وزارة الثقافة ، وهي الأكبر في تاريخه حيث تشهد مشاركة أكثر من 1000 دار نشر محلية وعربية ودولية من 28 دولة ، ويضم معرض الكتاب يومي الإثنين والثلاثاء (4و5 أكتوبر 2021) فعاليات مؤتمر الناشرين الذي يعد الأول من نوعه في المملكة، والذي تنظمه الهيئة من أجل بحث صناعة النشر في العالم العربي والسعي نحو تطويرها لتصل إلى مستويات منافسة دولياً، وذلك من خلال 12 جلسة حوارية يشارك فيها 42 متحدثاً من المملكة والعالم ، حيث تتناقش في صناعة النشر المحلية والإقليمية ، من أجل تطويرها ورفع مستوى إسهاماتها في التنمية الثقافية العربية.

جائزة معرض الرياض الدولي للكتاب

جائزة التميز بالنشر فئة الطفل

تقدم الجائزة لداري نشر، واحدة محلية وأخرى عالمية، وتمنح للدار التي نشرت إصدارات لكافة الفئات العمرية لأدب الطفل واليافعين، ومدى ابتكارات الدار في مجال النشر للطفل والإبداع في طرح الإصدارات ، وقيمة جائزة المسار محلي 50,000 ريال ، والعالمي 50,000 ريال سعودي.

جائزة التميز بالنشر

تقدم الجائزة لداري نشر، واحدة محلية وأخرى عالمية ، وذلك بحسب جودة الإصدارات السنوية في آخر خمس سنوات ومدى تنوعها وتخصصها بحسب المعايير التي تقررها اللجنة وللدار التي تلتزم بالمعايير المهنيّة المتعارف عليها في مجال النشر والمستوى الفني للمطبوعات من ناحية السلامة اللغوية ، وقيمة جائزة المسار محلي 50,000 ريال ، والعالمي 50,000 ريال سعودي.

جائزة النشر المتميز بالترجمة

تقدم الجائزة لداري نشر، واحدة محلية وأخرى عالمية ، يكون اختيار دار النشر الفائزة حسب نسبة الكتب المترجمة للعربية من لغات عالمية (للمسار المحلي) ، وجودة الإصدارات السنوية في آخر خمس سنوات ومدى تنوعها وتخصصها ولغاتها بحسب المعايير التي تقررها اللجنة ، وقيمة جائزة المسار محلي 50,000 ريال ، والعالمي 50,000 ريال سعودي.

مواعيد معرض الرياض الدولي للكتاب

يفتح معرض الرياض للكتاب أبوابه في اليوم الأول الموافق الأول من أكتوبر من الساعة 4 عصراً حتى العاشرة مساء ، وأعلن معرض الرياض الدولي للكتاب ، أن المعرض يستمر يومياً من الساعة العاشرة صباحاً وحتى العاشرة مساء ، باستثناء يوم الجمعة من الساعة الرابعة عصرا إلى الساعة العاشرة مساء.

آلية دخول معرض الرياض الدولي

أعلنت هيئة الأدب والنشر والترجمة عن آلية دخول الزوار لمعرض الرياض الدولي للكتاب 2021 ، والذي سيقام خلال المدة من 1-10 أكتوبر في “واجهة الرياض”، موضحة بأن دخول المعرض سيكون من خلال حجز تذاكر الدخول مجاناً عبر الرابط الإلكتروني ، مع ربطها بتطبيق “توكلنا” لتأكيد الحالة الصحية ، ولتحقيق اشتراطات وزارة الصحة المرتبطة بالوقاية من جائحة كورونا ، وذلك حرصاً من الهيئة على سلامة الجميع ، من زوار ومنظمين ومشاركين.

والجدير بالذكر أن هيئة الأدب والنشر والترجمة وضحت بأن معرض الرياض الدولي للكتاب في دورته الحالية سيتيح خدمة طلب الكتب إلكترونياً ، من خلال المعرض الافتراضي الذي جهزته الهيئة بالتنسيق مع الناشرين ، والذي سيتزامن مع انطلاقة المعرض الرسمية ، وتستهدف هذه الخدمة الجديدة المهتمين بالكتب ممن لم يتمكنوا من زيارة المعرض ، ولمحبي الكتب والقراءة في مختلف أنحاء العالم.