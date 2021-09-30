طريقة التسجيل في أبشر أفراد 1443

يهتم جميع المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية بمعرفة كيفية التسجيل في أبشر أفراد، وذلك بعد قيام الحكومة بتوفير منصة إلكترونية تساعد الأفراد بها في إتمام الإجراءات الحكومية مثل تجديد الإقامة أو جواز السفر والحصول على تأشيرة ومثل ذلك من خدمات، دون حاجة المواطن للذهاب للجهة المختصة بذلك، لذا في هذا المقال سوف نتحدث عن كل ما يخص منصة أبشر الإلكترونية.

منصة أبشر أفراد

مع التقدم التكنولوجي الكبير الذي يشهده العالم الآن، تسعى المملكة العربية السعودية لتوفير الوقت والجهد لمواطنيها باستخدام التطور الهائل للتكنولوجيا.

لهذا قامت الحكومة السعودية بتوفير منصة إلكترونية تعمل على مساعدة المواطنين أو المقيمين بأراضيها في تنفيذ وإتمام الإجراءات الحكومية من المنزل أو أي مكلن دون الحاجة للإنتظار والوقوف في الطوابير التي لا حصر لها.

ببساطة فإن تسجيل حساب على أبشر Absher يوفر لك القايم بالعديد من الأعمال الروتينية في وقت وجيز من المنزل.

حيث تستطيع من خلال التسجيل في أبشر أفراد القيام العديد من الخدمات منها:

كل ذلك وأكثر من خلال موقع أبشر الإلكتروني.

كما تساهم منصة أبشر الإلكترونية في توفير الخدمات الحكومية بشكل إلكتروني عن طريق اتباع القليل من الخطوات البسيطة والسهلة التي يمكن التعامل معها من أي مكان.

مميزات التسجيل في أبشر أفراد

تقدم منصة أبشر الكثير من الخدمات والمزايا التي يتمتع بها صاحبها من خلال التسجيل بها، ومن ضمنها ما يلي:

السرعة في إتمام الإجراءات المطلوبة.

سهولة التنفبذ.

التقليل من عمليات الغش والتزوير في الأوراق.

الترابط بين جميع القطاعات الحكومية في المملكة.

إتمام الأمور في أي مكان دون الحاجة للذهاب إلى الموؤسسة المختصة بذلك.

توفير الوقت والجهد للمواطنين.

سهولة الاستعلام أو تسديد رسوم مالية.

تطبيق أبشر أفراد الجديد

من المزايا الأخرى التي تقدمها منصة أبشر أفراد خدمة تطبيق الهاتف.

حيث يمكنك التعامل مع المنصة من خلال تطبيق على هاتفك المحمول دون الحاجة للدخول إلى الموقع الإلكتروني.

لذا يمكنك تحميل تطبيق أبشر من خلال الروابط التالية:

إذا كان هاتفك يعمل بنظام الأندرويد فيمكنك الحصول على التطبيق من متجر بلاي.

أما إذا كان هاتفك أي فونفيمكنك الحصول على التطبيق من متجر أبل.

كل هذا يساهم في خدمة المواطن السعودي، ما عليك إلا تثنبيت تطبيق أبشر الجديد على هاتفك وقم بإتمام ما تريد من محاوملات الأفراد أو أي خدمة من بوابة وزارة الداخلية.

ولكن بالطبع عليك تفعيل حسابك على تطبيق أبشر وفي النفاذ الوطني الموحد.

شروط التسجيل في أبشر أفراد

حددت المنصة بعض الشروط اللازمة لكي تتمكن من التسجيل في أبشر، لذا لابد من مراعاتها أثناء عملية التسجيل، وهذه الشروط تتمثل فيما يلي:

التأكد من رقم الهوية أو الإقامة الخاص بك.

لا يتم التسجيل من خلال رقم هوية أو إقامة شخص آخر.

إدخال رقم جوال صحيح خاص بك.

ألا يتم استخدام رقم الهاتف في أي تعامل آخر.

يتم كتابة اسم المستخدم باللغة الإنجليزية من خلال حروف على الأقل 8 وأرقام.

غير مسموح تغيير الاسم أو التعديل عليه بعد إتمام التسجيل.

كما أن هناك بعض الشروط الخاصة بكلمة السر، ومن ضمنها:

أن تتكون من 8 أحرف على الأقل.

تبدأ الكلمة بحرف كبير.

لابد من وجود أحرف صغيرة.

وجود رقم بها.

لا يجب إخال أي من الرموز مثل “@-#-!”.

ألا يكون بها أربع أحرف من اسم المستخدم.

الحد الأقصى للأحرف المتشابهة أربعة فقط.

تأكيد كلمة المرور مرة أخرى وأن تكون مطابقة للمرة الأولى.

لابد من الكتابة باللغة الإنجليزية.

طريقة التسجيل في أبشر أفراد للسعودين أو للمقيمين

بعد أن تعرفنا على أهمية منصة أبشرالإلكترونية وما المزايا التي ستحصل عليها من التسجيل بها سواء للمواطنين أو للمقيمين.

وجاءت خطوات تسجيل حساب خاص على أبشر سواء مواطن أو مقيم على النحو التالي:

أولًا يتم الدخول على موقع أبشر للأفراد.

من واجهة الصفحة الرئيسية عليك اختيار “تسجيل مستخدم جديد”.

إن كنت مواطن سعودي فقم بإدخال رقم بطاقة الهوية الخاص بك.

أما إن كنت مقيم بالمملكة، فقم بإدخال رقم بطاقة الإقامة.

ثم قم بكتابة البريد الإلكتروني الخاص بك وتأكد من أنه فعال.

قم بالضغط على سهم اللغات، ثم حدد اللغة التي تريد أن يظهر لك الموقع بها.

أدخل رقم الهاتف الخاص بك.

قم بالإطلاع على الشروط والأحكام الخاصة بالمنصة، ثم انقر على مربع الموافقة عليها.

ثم قم بالنقر على زر “التأكيد”.

ستقوم المنصة بالتواصل معك برسالة نصية عبر رقم الهاتف المذكور بها كود التفعيل.

أدخل الكود المرسل في الخانة المخصصة له.

ثم أعد كتابة رقم الهوية أو الإقامة.

بعدها يتم الضغطعلى كلمة “موافق”.

سيتم تحويلك لصفحة أخرى، أدخل بها اسم المستخدم و الرقم السري وأكده مرة أخرى.

سيتطلب منك تحديد سؤال خاص بك وتجيب عليه.

بعد الانتهاء يتم النقر على أيقونة “موافق”.

ثم أدخل رقم الهوية أو الإقامة.

بهذا أصبح لديك حساب خاص بك في أبشر ويمكن منه المرور إلى بوابة النفاذ الوطني الموحد.

طريقة التسجيل في أبشر للتابعين

تتيح أبشر إضافة أفارد الأسرة والتابعين إلى الحساب حيث جاءت طريقة التسجيل في أبشر للتابعين على النحو التالي:

أولًا يجب الدخول إلى موقع أبشر.

من أعلى يمين الصفحة الرئيسية، قم بالنقر على كلمة “أبشر”.

ثم اختر “مستخدم جديد”.

أدخل البيانات المطلوبة مثل (رقم الهوية أو الإقامة – رقم الجوال الخاص بك – اسم المستخدم – الرقم السري ثم أكد عليه مرة أخرى – البريد الإلكتروني الخاص بك).

حدد اللغة التي تريدها.

أدخل الرمز المرئي والذي تجده في الصورة أمامك.

ثم انقر على مربع الموافقة على الشروط والأحكام.

من آخر الصفحة اختر “مراكز التسجيل والتفعيل”.

حدد مكان الإقامة الخاص بك.

سيظهر لك مواقع أجهزة البصمة.

من أقرب مكان لك، قم بالذهاب ثم اكتب مستخدم جديد، وقم بعملية التبصيم.

ثم قم بتفعيل حسابك، ومن ثم قم بتسجيل الدخول إلى حسابك الخاص.

بهذا أصبح لديك حساب خاص بك في تطبيق أبشر للتابعين.