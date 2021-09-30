"حفل مذهل".. مسؤول أوروبي يعلق على افتتاح إكسبو 2020 دبي

علق عدد من الخبراء والمسؤولين الرسميين الذين استضافتهم دوت الخليج على افتتاح إكسبو 2020 دبي، واصفين إياه بـ"المذهل".

لويس ميغيل لوبينو، المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي في منطقة الشرق الأوسط، بارك للإمارات العربية المتحدّة على الافتتاح الذي وصفه بـ"المذهل" لـ"إكسبو 2020 دبي".

وأشار إلى أن إكسبو فرصة وهذه فرصة للاتحاد الأوروبي من تعددية الأطراف على كل جوانبها، موضحا أنّ الجميع يحتاج إلى التعافي بعد فترة الجائحة.

وأشار إلى أن الجميع يعمل مع الإمارات من أجل الحفاظ على عالم بدون مشاكل.

من جانبه، تذكر وزير الدولة البريطانية لشؤون الشرق الأوسط السابق، ألستر برت، الحماس الكبير الذي كان في لندن عندما استضافت دورة الألعاب الأولمبية، مشيرًا إلى أنه يشعر بالحماس الذي يحدث في دبي حاليا بسبب إكسبو.

وقال في تصريحات خاصة لـسكاي نيوز عربية، خلال استضافته بالقناة للتعليق على الافتتاح، أن إكسبو 2020 دبي يفتح الطريق أمام دول العالم للتغلب على التحديات.

وتابع: "إكسبو في بريطانيا كان في جوهر الثورة الصناعية، أما في الإمارات فهو جوهر الثورة التكنولوجية التي تحدث الآن".

وأضاف: أن افتتاح إكسبو 2020 دبي يعني إدارك أنَّ الشرق الأوسط لديه الفرص الخاصة بالترابط مع العالم واستخدام هذه التقنيات والخبرات المتاحة".

واستطرد: "ما يجسده الإكسبو هو هذه التحديات التي يمكن التغلب عليها وهناك 192 دولة بذلت جهودا كبيرة لتقديم فرص للعالم في لحظة فارقة لدبي والإمارات والشرق الأوسط".

وأشار إلى أنَّ "الجائحة ذكّرت الجميع بالأهمية البالغة للعمل سويًّا فما من أحد بأمان إلا أن نصبح جميعًا بأمان، على حد تعبيره".