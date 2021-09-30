وزيرة مصرية:  إكسبو 2020 فرصة استثنائية

قالت وزيرة التعاون الدولي المصرية، الدكتورة رانيا المشاط، في تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج، إن معرض إكسبو دبي 2020، ينعقد في وقت استثنائي للغاية في تاريخ العالم، حيث يمثل فرصة للمجتمع الدولي من أجل التعافي من آثار جائحة كورونا.

وأوضحت الوزيرة المصرية أن "معرض إكسبو الذي تشارك فيه أكثر من 190 دولة، فرصة لدول العالم لتبادل الأفكار والرؤى ووجهات النظر والخبرات، وعرض التجارب الناجحة، بما يعزز التعاون متعدد الأطراف والعمل المشترك بين الدول في سبيل تحقيق التنمية، ومواكبة التطورات التكنولوجية العالمية".

ونوهت بأن المعرض الذي تستضيفه دبي سيكون حدثا فريدا من نوعه، وامتدادا لمسيرة معارض إكسبو التي تنظم منذ 170 عاما وكانت شاهدة على التطور الذي شهده العالم على مر العصور، لافتة إلى أن المعارض الدولية أحد المظاهر الواقعية للتعاون متعدد الأطراف، التي من خلالها يتم تعزيز العمل المشترك والتكاتف بين الدول، لتبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا، ودفع الجهود المشترك الهادفة لتحقيق التنمية المستدامة، وبناء مستقبل أفضل.

وأضافت وزيرة التعاون الدولي المصرية في معرض حديثها مع موقع دوت الخليج أن التكنولوجيات الحديثة والأفكار المبتكرة والثقافات المتنوعة التي سيتم عرضها خلال معرض إكسبو 2020 دبي، ستمثل فرصة كبيرة للشباب من مختلف أنحاء العالم للتعرف إلى التنوع الذي يتميز به العالم، وتعزيز عملية تبادل الأفكار والتعرف على أحدث الابتكارات، ومناقشة القضايا والموضوعات التي تعزز العمل المشترك وتحفز تكاتف العالم في سبيل المضي قدماً نحو التنمية ومواجهة التحديات.

وتابعت الوزيرة المصرية في ختام تصريحاتها: "معرض إكسبو كما عودنا على مدار تاريخه يحكي تاريخ العالم ومراحل تطوره الرئيسية، وصولا إلى عصر الثورة الصناعية الرابعة، حيث يتطلع العالم للتنمية المستدامة لتحقيق مستقبل أفضل على كوكب الأرض، بل والوصول إلى ما هو أبعد من ذلك حيث يبحث المجتمع الدولي عن الموارد خارج كوكب الأرض مستخدما التكنولوجيا المتطورة التي توصل إليها"، متطلعة إلى مشاركة مصرية فعالة خلال فعاليات هذا المعرض الدولي.