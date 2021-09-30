البنتاجون: قادرون على شن عمليات بأفغانستان دون إذن طالبان

جدة - نرمين السيد - أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة مستمرة فى مساعيها لنقل الأمريكيين ومن يحتاج للخروج من أفغانستان رغم الخروج الكامل للقوات.





وحسبما نقلت قناة "العربية- الحدث"، قال ردا على سؤال حول التحليق فى أجواء أفغانستان بدون إذن من حركة طالبان، إن الولايات المتحدة لديها الصلاحية لشن عمليات وحماية مواطنيها. من جانبه، أعلن قائد المنطقة الشمالية الأمريكية الجنرال جلين فانهيرك، اليوم، أن 53 ألف أفغانى يتواجدون فى ثكنات عسكرية فى الولايات المتحدة، وسيبقون حتى انتهاء أوراق الهجرة، مبيناً أن رحلات نقل اللاجئين معلقة بسبب داء الحصبة، متوقعاً عودتها قريباً. كما أوضح أن هناك شخصين من بين الأفغان ممن أوقفوا بتهم جنائية خلال وجودهم فى الثكنات الأمريكية.

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