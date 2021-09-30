السعودية والأمم المتحدة تبحثان آخر التطورات فى اليمن

جدة - نرمين السيد - بحث مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمى اليوم الخميس، مع منسق الأمم المتحدة المقيم منسق الشؤون الإنسانية، فى اليمن ديفيد جريسلى آخر التطورات فى اليمن.





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