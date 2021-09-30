وارسو يسقط ليستر وسبارتاك يهزم نابولي في عقر داره

خسر ليستر سيتي 1-صفر على ملعب ليجيا وارسو في المجموعة الثالثة بالدوري الأوروبي لكرة القدم في ضربة أخرى لآمال النادي الإنجليزي في بلوغ الأدوار الإقصائية.

ويتصدر ليجيا وارسو المجموعة بست نقاط من مباراتين، متقدما بفارق ثلاث نقاط عن سبارتاك موسكو الذي انتفض ليفوز 3-2 على مضيفه نابولي في مباراة مثيرة بعد تأخره بهدف في الدقيقة الأولى.

وأهدر أيوزي بيريز فرصتين في الشوط الأول لليستر، الذي تلقى مرماه هدفا في الدقيقة 31 بعد خطأ دفاعي من دانييل أمارتي الذي فشل في إبعاد الكرة عن منطقة الخطر ليسدد ماهر إمريلي الكرة في المرمى.

وتصدى سيزاري ميشتا حارس ليجيا للعديد من الفرص، حيث ضغط ليستر بعد الاستراحة لينقذ الحارس مرماه من ضربة رأس من مدى قريب عبر المدافع يانيك فيسترجارد.

وبدأ نابولي بشكل رائع عندما سجل لاعب الوسط إلجيف إلماس بعد 11 ثانية فقط بتسديدة من 12 مترا بعدما أرسل ألكسندر ماكسيمنكو حارس سبارتاك كرة عرضية في اتجاه لاعب الوسط.

لكن متصدر الدوري الإيطالي تلقى ضربة قوية بعد طرد المدافع ماريو روي ببطاقة حمراء مباشرة في الدقيقة 30 إثر تدخل خشن مع فيكتور موزيس الذي صنع هدف التعادل لسبارتاك.

وراوغ اللاعب النيجيري رقيبه وأرسل الكرة إلى زميله الهولندي كوينسي بروميس الذي اصطدمت تسديدته بالمدافع كاليدو كوليبالي لتسكن مرمى نابولي.

وقلب البديل ميخائيل إجناتوف المباراة رأس على عقب في الدقيقة 80 بتسديدة سكنت شباك أصحاب الأرض بعد تحرك رائع للفريق الزائر الذي لعب بعشرة لاعبين بعد طرد ماكسيميليانو كوفريس بعدها بدقيقة واحدة.

وجعل بروميس النتيجة 3-1 للضيوف بتسديدة من مدى قريب، قبل أن يقلص فيكتور أوسيمن الفارق في الوقت المحتسب بدل الضائع، ليتلقى نابولي بقيادة مدربه لوتشيانو سباليتي أول خسارة منذ توليه المسؤولية في مايو الماضي.

ويملك نابولي وليستر نقطة واحدة من مباراتين.

وفي مباريات اخرى، منح هدف ديفيد هانكو سبارتا براج الفوز 1-صفر على ضيفه رينجرز بطل اسكتلندا، بينما سجل كارل توكو إيكامبي هدفين في فوز أولمبيك ليون 3-صفر على ضيفه بروندبي في المجموعة الأولى.

وتغلب أيندهوفن على مضيفه شتورم جراتس 4-1، وتعادل موناكو 1-1 على ملعب ريال سوسيداد في المجموعة الثانية.

وفاز أولمبياكوس بيريوس اليوناني 3-صفر على مضيفه فناربخشه بفضل ثنائية من جيورجوس ماسوراس، ومنحت ركلة جزاء في الوقت المحتسب بدل الضائع للبديل جونزالو باسينسيا الفوز 1-صفر لأينتراخت فرانكفورت على ملعب أنتويرب في المجموعة الرابعة.