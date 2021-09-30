قرقاش: إكسبو 2020 دبى يمثل منصة للاحتفاء بالتعاون الإنسانى

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسى لرئيس الدولة الإماراتى، إن الحضور الدولى اللافت فى "إكسبو 2020 دبى" يؤكد المكانة المتقدمة لدولة الإمارات على الساحتين الدولية والإقليمية باعتبارها شريكاً مقدراً وقوة دافعة للنمو والتطور.





وحسبما أفادت وكالة الأنباء الإماراتية، أكد قرقاش فى تصريح بمناسبة افتتاح المعرض أن "إكسبو 2020 دبى" يمثل منصة للاحتفاء بالتعاون الإنسانى والدولى، ويجسد قدرة العالم على تخطى التحديات وتحويلها إلى فرص تنموية عبر الشراكات والتحالفات التى تركز على الابتكار والإبداع ونشر الأمل والايجابية.

وأضاف: "نسعى فى دولة الإمارات إلى تقديم سرد مختلف عن منطقتنا، من خلال التركيز على الفرص والتنوع والتفكير الإيجابى والتفاؤل وتغيير الصورة النمطية عن المنطقة والسرد المتعلق بالنزاعات والصراعات، وهذه الروح التى نحتاجها فى منطقة غالبيتها من الشباب".

وقال الدكتور أنور بن محمد قرقاش: "نفتخر فى الإمارات بتقديم معرض يركز على التواصل بين البشر وتعاونهم وتكامل جهودهم، وهذه النظرة الاستشرافية أكدتها الظروف الصعبة التى مر بها العالم خلال العامين الماضيين، والتى أكدت أن روح التضامن وتظافر الجهود وتكاملها هى طريقنا نحو مستقبل أفضل للبشرية ورفاه الشعوب وتقدمها، وهذا ما نسعى إليه فى الدولة من خلال التركيز على الأفكار الإبداعية والتقنيات المتقدمة، وتعزيز دور الشباب وبناء الشراكات".