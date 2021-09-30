البيت الأبيض: عقوبات جديدة سيتم فرضها على إثيوبيا

جدة - نرمين السيد - وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكى، فى مؤتمر صحفى نقلته وكالة "رويترز"، إن عقويات جديدة فى طريقها للتطبيق على إثيوبيا، فى ظل غياب التقدم الملموس بكافة سياساتها، حسبما نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية.

وأوضحت بساكى إن إدارة بايدن تدين تحرك الحكومة الإثيوبية لطرد مسؤولى الأمم المتحدة، بعد يومين من تحذير منسق الأمم المتحدة للمساعدات من أن الناس فى منطقة تيجراى الشمالية، ربما يعانون من المجاعة بسبب الحصار الحكومى ومنعها وصول المساعدات.

وكانت الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، قد أعرب عن صدمته، إزاء القرار الذى اتخذته إثيوبيا بطرد 7 موظفين من الأمم المتحدة، بينهم مسؤولون كبار.

وقال جوتيريش فى بيان: لقد صدمت من المعلومات التى تفيد بأن الحكومة الإثيوبية أعلنت 7 مسؤولين أمميين بينهم مسؤولين كبار أشخاصا غير مرغوب فيهم".

وأضاف "نحن الآن نتواصل مع الحكومة الإثيوبية للسماح لموظفى الأمم المتحدة المعنيين بمواصلة عملهم المهم".