المغرب يعلن تخفيف إجراءات كورونا الاحترازية

جدة - نرمين السيد - وكتب رئيس حكومة تصريف الأعمال فى المغرب، سعد الدين العثمانى، على حسابه بموقع تويتر: "المغرب بعد التحسن المطرد للوضعية الوبائية المرتبطة بكوفيد_19 ومع التقدم الكبير للحملة الوطنية للتلقيح، الحكومة تخفف الإجراءات الاحترازية مع التوصية بالالتزام بالإجراءات الصحية الموصى بها".
وقد أوضح بلاغ صادر عن الحكومة أن هذه الإجراءات تشمل حظر التنقل الليلى على الصعيد الوطنى من الساعة الحادية عشر ليلا إلى الساعة الخامسة صباحا.
كما سيسمح للأشخاص بالتنقل بين العمالات والأقاليم شريطة الإدلاء بشهادة "جواز التلقيح"، أو الرخصة الإدارية للتنقل المسلمة من طرف السلطات الترابية المختصة.
وأضاف المصدر ذاته أن من ضمن التدابير الأخرى إغلاق المحلات التجارية والمطاعم والمقاهى على الساعة الحادية عشر ليلا، شرط عدم تجاوز 50 فى المائة من طاقتها الاستيعابية، وعدم تجاوز 75 فى المائة من الطاقة الاستيعابية لوسائل النقل العمومى.
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