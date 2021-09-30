أوكرانيا وبريطانيا والسويد تنفذ تدريبا على ”عمليات هجومية مضادة” 

نفذت القوات الأوكرانية والبريطانية والسويدية تمرينات مشتركة للتدريب على عمليات هجومية مضادة في إطار مناورات "الجهود المشتركة – 2021" على سواحل بحر أزوف في أوكرانيا.

وقال المكتب الإعلامي للقوات الأوكرانية، في بيان أصدره اليوم الخميس: "جرت في ميادان المركز المشترك لتدريب الوحدات القتالية في مقاطعة نيكولايف المرحلة النهائية من المناورات الاستراتيجية بمشاركة قيادات الجهود المشتركة – 2021".

وتابع البيان أن مجموعة من قوات المشاة البحرية لأوكرانيا وبريطانيا والسويد تدربت على تنفيذ عمليات هجومية مضادة ومنع العدو المفترض من إجلاء قواته بحرا.

وجرت العمليات بدعم من القوات الجوية والمدفعية ووحدات القوات البحرية الجوية لأوكرانيا.

ونفذت مناورات "الجهود المشتركة – 2021" من 22 إلى 30 سبتمبر في كل الميادين العسكرية الأساسية الأوكرانية بمشاركة نحو 12500 عسكري وأكثر من 600 قطعة للمعدات العسكرية.