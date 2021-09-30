الكونجرس الأمريكي يقر مشروع قانون لتفادي الإغلاق الحكومي 

أقر الكونغرس الأمريكي، اليوم الخميس 30 سبتمبر ، مشروع قانون لتفادي الإغلاق الحكومي.
وصوت غالبية أعضاء مجلس النواب الأمريكي، بحسب وكالة "رويترز"، للموافقة على إجراء أقره مجلس الشيوخ يجنب إغلاقا جزئيا للحكومة من خلال تمويل الجهات الاتحادية خلال السنة المالية الجديدة التي تبدأ يوم الجمعة.
ويتجه مشروع القانون الآن إلى الرئيس جو بايدن، الذي من المتوقع أن يوقع على الإجراء ليصبح قانونا قبل الموعد النهائي في منتصف الليل، عندما يكون التمويل الحكومي الحالي على وشك الانتهاء.
وتحمل عمليات الإغلاق تكاليف اقتصادية كبيرة، إذ يقدر مكتب الميزانية في الكونغرس أن إغلاق 2018-2019 أثر على الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي للربع الرابع بمقدار 3 مليارات دولار.
قد يكون الإغلاق الذي يلوح في الأفق الآن ضارا بشكل خاص. في عام 2018، كان الكونغرس قد سن بالفعل خمسة من أصل 12 مشروع قانون للتخصيصات اللازمة لإبقاء الحكومة تعمل، لكن حتى الآن هذا العام، لم يتم تمرير أي شيء.
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