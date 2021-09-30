البيت الأبيض: مستشار الأمن القومي كان يخطط لمناقشة أسعار النفط مع السعودية

قال البيت الأبيض، اليوم الخميس، إن مستشار الأمن القومي جيك سوليفان خطط لمناقشة أسعار النفط المرتفعة مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال اجتماع في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وذكرت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي للصحفيين: "من الواضح أن سعر النفط مثير للقلق. كنا على اتصال مع أوبك وأعتقد أنه سيتم إثارة الأمر لكن لم تتح لي الفرصة للحصول على قراءة تتجاوز ذلك".

أجرى سوليفان مناقشة مفصلة حول الحرب في اليمن، خلال الاجتماع الذي عقده يوم الثلاثاء، مع محمد بن سلمان، حسبما نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية.

قالت بساكي في وقت سابق هذا الأسبوع، إن البيت الأبيض على اتصال مستمر مع منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" بشأن أسعار النفط المرتفعة، وإنه ينظر في جميع الخيارات لمعالجة التكلفة.

واصلت أسعار النفط العالمية ارتفاعها المطرد هذا الشهر، وتجاوز خام "برنت" القياسي مستوى 80 دولار لأول منذ نحو 3 سنوات، في ظل تسارع الطلب المدفوع بالتعافي من القيود الوبائية.

في الوقت ذاته، تواجه البلدان المصدرة للنفط صعوبات في زيادة الإنتاج بالقدر المطلوب، في ظل نقص الاستثمارات والعوائق اللوجستية، وكذلك بسبب أعمال الصيانة.