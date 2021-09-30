مجلس الأمن يمدد مهمة بعثة الأمم المتحدة في ليبيا حتى نهاية يناير...

صوت مجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس، بالإجماع على قرار يمدد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا حتى نهاية يناير 2022.
وجاء الإعلان عن القرار في تغريدة لبعثة المملكة المتحدة لدى الأمم المتحدة، على موقع "تويتر".
وكتبت البعثة أن: "مجلس الأمن الدولي تبنى قرارا بالإجماع على تمديد مهمة البعثة الأممية للدعم في ليبيا إلى نهاية يناير 2022".
وشهد النقاش بشأن مشروع القرار خلافا حول تمديد مهمة البعثة وطريقة خروج المرتزقة والقوات الأجنبية من البلاد.
ولكن في نهاية الأمر، توافقت القوى الدولية على تجديد مهمة البعثة حتى 31 يناير 2022 والدعوة إلى ضرورة خروج كافة المرتزقة والقوات الأجنبية.
وكانت البعثة الأممية قد دعت مجلس النواب وجميع المؤسسات والجهات السياسية الفاعلة ذات الصلة في ليبيا، إلى التركيز على استكمال إعداد الإطار الدستوري والتشريعي للانتخابات البرلمانية المقررة، في 24 ديسمبر المقبل، فضلا عن الامتناع عن أي إجراء يمكن أن يقوض العملية الانتخابية ووحدة البلاد وأمنها واستقرارها.
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