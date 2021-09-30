روسيا تدعو الأطراف الليبية إلى إجراء الانتخابات بموعدها المقرر في 24 ديسمبر 

دعا مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، اليوم الخميس، الأطراف الليبية إلى إجراء الانتخابات في موعدها المقرر بتاريخ الـ24 من ديسمبر من العام الحالي.

وقال نيبينزيا، إن روسيا تدعو جميع الأطراف في ليبيا إلى تجاوز الخلافات المتراكمة وإجراء الانتخابات المقررة بموعدها المحدد في ديسمبر من العام الحالي.

تبنى مجلس الأمن الدولي بالإجماع، اليوم الخميس، قرارا يمدد من خلاله ولاية بعثة الأمم المتحدة لدعم ليبيا (UNSMIL) حتى 31 يناير لعام 2022. حيث ينتهي تفويض البعثة في 30 سبتمبر 2021.

وقال المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، إن "تصويت روسيا لصالح مشروع قرار لمجلس الأمن يمدد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا حتى 31 يناير من العام المقبل، يأتي بناء على قناعتنا بالدرجة الأولى بعدم وجود بديل عن التسوية السلمية الشاملة للأزمة الليبية تحت رعاية أممية".

وذكرت بعثة المملكة المتحدة إلى الأمم المتحدة، في تغريدة على "تويتر"، أن "مجلس الأمن الدولي تبنى قرارا بالإجماع على تمديد مهمة البعثة الأممية للدعم في ليبيا إلى نهاية يناير 2022".

وتستعد ليبيا لإجراء الانتخابات التشريعية، وسط عدم توافق سياسي بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة الليبية الرافض للقوانين التي أقرها البرلمان حول الانتخابات.

وصادق رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، قبل أيام، على القانون المنظم للانتخابات الرئاسية المقبلة، لكن خطوته لاقت اعتراضا من المجلس الأعلى للدولة وعدد من النواب الذين اتهموه "بعدم عرض النصّ على التصويت البرلماني".

الجدير بالذكر، أن مجلس النواب الليبي وافق، الشهر الماضي، على مشروع قانون انتخاب الرئيس بشكل مباشر من قبل الشعب. ومن المقرر إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في ليبيا، في 24 ديسمبر المقبل.