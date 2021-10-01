الاتحاد والأهلي في قمة الجولة السابعة بالدوري السعودي الموعد والقنوات الناقلة

تشهد الجولة السابعة من دوري محمد بن سلمان قمة كروية تجمع بين فريقين يتمتعان بقاعدة جماهيرية كبيرة وهما نادي الاتحاد والنادي الأهلي حيث يحتل نادي الاتحاد المركز الثاني برصيد ثلاثة عشر نقطة من ست لقاءات ويأتي هذا الترتيب بعد فوز ضمك في الجولة السابعة من البطولة على فريق الرائد بنتيجة هدفين بدون مقابل ليتصدر ضمك ترتيب جدول البطولة بعد تعثر الهلال وتعادله أمام الحزم بهدف لكل فريق ويسعى فريق الاتحاد غلى استعادة الصدارة وذلك عندما يحقق الفوز على فريق الأهلي في اللقاء المرتقب بينهم خاصة بعد تعثر الاتحاد وتعادله في المباراة الأخيرة له بالبطولة مع فريق التعاون بهدف لكل فريق لذلك يسعى الفريق لاستعادة نغمة الانتصارات لضمان البقاء في الصدارة على الجانب الآخر يعاني النادي الأهلي من النتائج السيئة للفريق منذ بدء الموسم حيث لم يحقق الفريق أي فوز له في الست جوالات الماضية وتعادل في خمس مباريات وتلقي هزيمة في مباراته الماضية أمام فريق الفيحاء بهدفين دون مقابل لذلك يسعى الفريق لمصالحة الجماهير والتمكن من تحقيق أول انتصار له في البطولة بالفوز على الاتحاد في القمة الكروية المرتقبة.

موعد مباراة الاتحاد والأهلي والقنوات الناقلة

يلتقي الاتحاد والأهلي في قمة الجولة السابعة بدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين اليوم الجمعة الموافق الأول من أكتوبر على استاد الأمير عبد الله الفيصل بجدة في تمام الساعة السابعة وعشرون دقيقة مساءً بتوقيت القاهرة الثامنة وعشرون دقيقة بتوقيت مكة المكرمة التاسعة وعشرون دقيقة بتوقيت أبو ظبي وسيتم نقل أحداث المباراة عبر شاشة اس اس سي سبورت اتش دي 1.

موقف مدرب الأهلي من نتيجة المباراة

من المحتمل أن تكون القمة الكروية بين الاتحاد والأهلي هي الفرصة الأخيرة للمدير الفني للنادي الأهلي بيسنيك هاسي الذي شن جمهور الفريق هجوماً حاداً عليه وذلك بسبب طريقة اللعب ونتائج الفريق الأخيرة لذلك تعد تلك المباراة بمثابة تحدي له وتحقيق الفوز هو الضمان الوحيد للبقاء مع الفريق حيث يحتل الفريق المركز الثاني عشر من ست مباريات لم يحقق الفوز في أي مبارة منهم.