بيليه يخرج من المستشفى بعد علاجه من ورم

خرج أسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه من المستشفى الخميس بعد خضوعه لجراحة لاستئصال ورم في القولون، على أن يخضع لعلاج كيميائي، بحسب ما أفاد طاقمه الطبي.

ودخل بيليه، البالغ 80 عاماً، مستشفى ألبرت أينشتاين في ساو باولو في 31 أغسطس الماضي عقب اكتشاف ورم في القولون خلال الفحوصات الروتينية. وأكد الأطباء أن حالة "الملك" الذي يُعتبر بنظر الكثيرين أفضل لاعب على مرّ الأزمنة، "مستقرة".

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