محمد بن زايد: حفل افتتاح إكسبو 2020 دبى يدعو للفخر

جدة - نرمين السيد - وذكر الشيخ محمد بن زايد، فى تغريدة على حسابه الرسمى فى تويتر: "حفل افتتاح "إكسبو 2020 دبى"، يدعو للفخر، ويؤكد أن الإمارات تنظم دورة استثنائية غير مسبوقة".

وأضاف: "أهلاً بالعالم على أرض المحبة والسلام والأمل.. أهلاً بالعقول التى تصنع المستقبل بالتفاعل والتواصل.. أهلاً بثقافات العالم وابتكاراته ومنجزاته".

وختم تغريدة بالقول: "شكراً أخى محمد بن راشد.. شكراً لكل فرق العمل".

وشهدت مدينة دبى الإماراتية، مساء اليوم الخميس، حفل افتتاح معرض "إكسبو 2020 دبى"، بمشاركة نخبة من الفنانين العرب والعالميين.

وكان الشيخ محمد بن زايد ونائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، من بين الحاضرين فى الحفل.

وأعلن الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولى عهد دبى رئيس المجلس التنفيذى لإمارة دبى، انطلاق فعاليات معرض "إكسبو 2020 دبى" العالمى، بالقول: "اليوم يلتقى العالم بأسره على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة... واليوم نشهد معا انطلاقة جديدة، نفتتح على بركة الله إكسبو 2020 دبى، والله ولى التوفيق".