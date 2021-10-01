شروط وطريقة تقديم وظائف الشؤون الصحية بالحرس الوطني 1443

تقديم وظائف الشؤون الصحية بالحرس الوطني 1443، عبر بوابة التوظيف الإلكترونية وذلك في عدة أماكن شاغرة بتخصصات صحية وطبية وإدارية في محافظات (جدة والرياض والأحساء والمدينة المنورة)، بمؤهلات تبدأ من شهادة الثانوية العامة فأعلى، على أن يكون المتقدم حاصل على الشهادة معتمدة من وزارة التعليم السعودية، بجانب استيفاء الشروط المحددة وكافة التعليمات المطلوبة من أجل إتمام القبول المبدئي وهذا يتم بعد التأكد من صحة البيانات المدخلة واجتياز المقابلة الشخصية والفحص الطبي ورفع كل المستندات والأوراق المطلوبة للتقديم.

شروط التسجيل في وظائف الشؤون الصحية بالحرس الوطني 1443

أعلنت وزارة الحرس الوطني عن فرص عمل شاغرة لديها تشمل الرجال والنساء مؤهلات مختلفة من الثانوية العامة أو ما يعادلها عبر الموقع الإلكتروني بحيث تكون شروط الأهلية كالتالي:-

يشترط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ولا يتم قبول أي جنسية أخرى.

أن يكون لائق طبياً وخالي من الأمراض المعدية ويتم إثبات ذلك بتقديم تقرير أو خطاب طبي معتمد من مستشفى حكومية.

لا يقل المؤهل عن شهادة الثانوية العامة فأعلى وذلك حسب التخصص المطلوب.

إذا كانت شهادة المؤهل من خارج السعودية فلابد من عمل معادلة من وزارة التعليم.

بالنسبة للتخصصات الصحية والطبية يجب حصول المتقدم على ترخيص من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

اجتياز المقابلة الشخصية والفحص الطبي.

التسجيل من خلال بوابة التوظيف للشؤون الصحية بالحرس الوطني.

كتابة المعلومات والبيانات بعناية شديدة لمنع استبعاد الطلب في حالة اكتشاف عدة تطابق البيانات.

الوثائق المطلوبة : صورة طبق الأصل من بطاقة الهوية الوطنية سارية المفعول + شهادة المؤهل (معتمدة من وزارة التعليم السعودية) + صورة من التقرير الطبي.

الدخول عبر رابط بوابة الشؤون الصحية بالحرس الوطني.

عند الضغط على خانة الوظائف الشاغرة سوف تجد فرص العمل والتخصصات المتاحة.

كما يمكنك تحديد المنطقة وبحث.

ثم التسجيل أمل تسجيل جديد وذلك يكون من خلال بوابة النفاذ الوطني الموحد بالبيانات والمعلومات علماً بأن تلك البيانات لابد أن تكون هي نفسها المسجلة في بوابة أبشر.

يليها رفع المستندات المطلوبة.

اتبع الخطوات حتى الوصول غلى تقديم الطلب.

رابط تقديم وظائف الشؤون الصحية بالحرس الوطني 1443