الرئيس التونسي: لن نخضع لأي ابتزاز
أكد الرئيس التونسي قيس سعيد أنه لن يخضع "لأي ابتزاز أو مساومة في الحق"، مضيفا أنه اختار طريقا أخرى لصناعة تاريخ جديد لتونس.
وجاء تصريح سعيد خلال لقائه بالمكلفة بتشكيل الحكومة نجلاء بودن في قصر قرطاج يوم الخميس.
وأضاف أن ''الحقيقة بدأت تظهر للعيان ومن أراد أن يشكك ويحبط العزائم فليعلم أنه سيصطدم بجدار سميك ستتكسر عليه كل محاولات الابتزاز أو فرض اختيارات معينة".
وأوضح أن اختيارات الفريق الحكومي القادم ستكون بناء على الوطنية والقدرة على العمل والإنجاز "بعيدا عن مصاصي دماء التونسيين".
وتابع سعيد "لن نقبل بأي تدخل في اختياراتنا... نحن مسؤولون... ومن يحاول التسلل لفرض اسمه فليعلم أن محاولاته ستبوء بالفشل".
المصدر: "موزاييك أف أم"
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