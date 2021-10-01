أمريكا تندد بطرد إثيوبيا سبعة مسؤولين من الأمم المتحدة

جدة - نرمين السيد - قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكى للصحفيين اليوم الخميس إن الولايات المتحدة، تندد بطرد إثيوبيا لمسؤولين فى الأمم المتحدة وإنها لن تتردد فى اللجوء للعقوبات ضد من يعرقلون جهود الإغاثة فى البلاد.





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