تمويل قصير الأجل بدون تحويل الراتب لجميع الموظفين وأصحاب العمل الحر

تمويل قصير الأجل بدون تحويل الراتب ، أحد الحلول التمويلية التي يوفرها بنك ساب للعملاء بالمملكة ، حيث يمكن لموظفي جميع القطاعات بالمملكة وأصحاب العمل الحر الاستفادة من هذا المنتج بأسهل الشروط والمتطلبات ، ويعتبر بنك ساب أحد أهم البنوك الرائدة في مجال التمويل بالمملكة ، والذي يوفر مجموعة متنوعة وميسرة من الحلول التمويلية التي تخدم كافة الاحتياجات المالية للأفراد داخل المملكة العربية السعودية ، كما يوفر بنك ساب عروض تمويلية متميزة لقطاع الأعمال بالمملكة.

تمويل شخصي مطابق لأحكام الشريعة الإسلامية.

قرض قصير الأجل مقابل رهن وديعة نقدية من بنك ساب في المملكة العربية السعودية.

صمم بنك ساب هذا المنتج ليكون ملائم للاحتياجات المالية قصيرة الأجل .

الحد الأدنى لمبلغ التمويل قصير الأجل هو 50 ألف ريال سعودي.

يمكن أن يصل مبلغ التمويل قصير الأجل حتي 80% من قيمة الوديعة.

مدة سداد مبلغ التمويل يمكن أن تصل حتي 12 شهر .

موظفي جميع القطاعات بالمملكة العربية السعودية ، وأصحاب العمل الحر يمكنهم الاستفادة من تمويل بنك ساب قصير الأجل.

جميع المواطنين من جميع الجنسيات داخل أراضي المملكة العربية السعودية يمكنهم الاستفادة من التمويل الشخصي قصير الأجل المتاح لدى بنك ساب .

لا يحتاج طالب التمويل إلي تحويل الراتب، للاستفادة من التمويل الشخصي المتاح لدي بنك ساب.

عمر طالب التمويل يجب أن يكون لا يقل عن 21 سنة ، ولا يزيد عن 58 سنة ، وذلك إذا كان طالب التمويل من موظفي القطاع الحكومي في المملكة العربية السعودية.

أما إذا كان طالب التمويل من موظفي القطاع الخاص بالمملكة ، يجب أن يكون عمره لا يزيد عن 60 سنة ، للاستفادة من التمويل الشخصي قصير الأجل من بنك ساب.

الحد الأدنى للراتب الأساسي لطالب التمويل السعودي وغير السعودى هو 3000 ريال سعودي.

الحد الأدنى لمجموع الدخل الشهري لطالب التمويل السعودي هو 4000 ريال سعودي.

أما إذا طالب التمويل من المواطنين غير السعوديين ، يشترط أن يكون الحد الأدنى للدخل الشهري له هو 5000 ريال سعودي لاستكمال الطلب.

مدة الخدمة في الوظيفة يجب أن تكون لا تقل عن شهر واحد لطالب التمويل السعودي ، وثلاثة أشهر لطالب التمويل غير السعودي.

أهم مزايا التمويل الشخصي قصير الأجل المتاح لدي بنك ساب للعملاء في المملكة العربية السعوديةالشروط العامة للاستفادة من التمويل الشخصي قصير الأجل من بنك ساب