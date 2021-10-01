أسماء المستفيدين من المساعدة المقطوعة لعام 2021 بالسعودية

المساعدة المقطوعة أو كما هي تعرض بمساعدة الضمان الاجتماعي المقدمة من وزارة المواد البشرية والتنمية الاجتماعية، أحدى المساعدات المالية المقدمة للأسر الفقيرة والأكثر أحتياجاً بالسعودية، فيتم تقدمها بعد عمل أبحاث على الأسرة لتأكد من أحقيتها للحصول على المساعدة المالية، كما أنها تصرف فى العام مرة واحدة فقط، ويتم تحديد قيمة المساعدة على حسب عدد أفراد الأسرة واحتياجاتها اليومية، ولذلك سوف نوضح لكم كل ما هو متعلق بالمساعدة المقطوعة فى السعودية الأن.

صرف المساعدة المقطوعة 2021

يتسائل الكثيرين مؤخراً عن موعد صرف المساعدة المقطوعة بالسعودية وذلك ما أوضحته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بشكل تفصيل لتوضح أن موعد صرف مقطوعة الضمان الاجتماعي غير ثابت، بل يتم صرفها على حسب الوضع الاقتصادي للمملكة، وتصرف مرة واحدة فقط خلال العام.

أسماء المستفيدين من المساعدة المقطوعة 2021

تصرف المساعدة المقطوعة فى السعودية لفئات محدده وهي:

أسر السجناء.

الأسر الفقيرة.

المرأة المطلقة.

السيدة الأرملة.

أصحاب الاعاقة الجزئية أو الكلية.

المرأة التي تعيل أسرة وفقدت زوجها.

فتلك هي الفئات المستحقه للمساعدة المقطوعة بالسعودية، ويتم الصرف لهم فى القريب العاجل.

شروط صرف المساعدة المقطوعة لمستحقيها

أوضحت وزارة الموارد البشرية بعض الشروط اللازم الالتزام بها لصرف المساعدة المقطوعة وهي:

أن يكون المستفيد سعودي الجنسية.

ألا يقل عمر المستفيد عن 35 عام.

أن يكون مقيم فى السعودية، وألا يكون قد غادرها ثلاثة أشهر متتالية.

أن يقل دخلة الشهري عن 2000 ريال سعودي.

ألا يزيد دخله الشهري عن 3000 ريال.

الاستفسار عن صرف المساعدة المقطوعة 1443

أوضحت الوزارة طرق الاستفسار عن صرف المساعدة المقطوعة وهي:

من خلال الاتصال على رقم 8001222777

كما يمكن الاستفسار من خلال الموقع الالكتروني للوزارة وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول على موقع وزارة الموارد البشرية. تسجيل رقم السجل المدنى الخاص بالمستفيد. نقل الرمز الذي يظهر أمامك كما هو. وسوف يتم عرض البيانات أمامك الأن وموعد الصرف.

وبذلك نكون قد أنتهينا من تقديم محتوانا الخاص بالمساعدة المقوعة وموعد صرفها وأسماء المستفيدين منها، نتمنا أن نكون قد أفدناكم وفى انتظار تعليقاتكم واستفسارتكم التي نرحب بها دائما.