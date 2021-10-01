Expo 2020 dubai انطلاق فعاليات إكسبو في دبي بمشاركة 195 دولة

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Expo 2020 dubai ، بحضور ولي عهد دبي الشيخ حمدان بن محمد انطلقت يوم الخميس فعاليات معرض إكسبو 2020 دبي في حفل افتتاح رسمي كبير يعرض لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط بمشاركة اكثر من مئة واثنان وتسعون دولة من مختلف دول العالم الذين يتساءلون عن ما هو اكسبو 2020، حيث يلتقي العالم كله على أرض الإمارات العربية المتحدة. ويتميز حفل افتتاح اكسبو 2020 بإطلاق الألعاب النارية وتم عرضه عبر شاشات عرض كبيرة في كافة الأماكن العامة في جميع انحاء دول الامارات، وبعد ان تأجل قرابة عام بسبب انتشار كوفيد-19 انفقت دبي سبعة مليارات دولار من اجل تهيئة الأرضية الخصبة لنجاح معرض اكسبو Expo 2020 الذي سوف تبدا أشغاله رسميا يوم الجمعة 01 أكتوبر الحالي بحضور رسمي تقدمهم نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان. وسنتعرف من خلال موقع ثقفني الاخباري ما هو معرض اكسبو 2020 في دبي.
Expo 2020 dubai
اعلن ولي عهد دبي الشيخ حمدان بن محمد عن افتتاح اكسبو 2020 دبي تحت شعار “تواصل العقول وصنع المستقبل” كما صرح بأن العالم كله مرحب به على دولة الإمارات العربية المتحدة في هذا المعرض الأكبر والأضخم والأول من نوعه في إفريقيا وجنوب آسيا والذي سيستمر قرابة الستة أشهر من اجل العمل معا في رسم ملامح العالم المستقبلي وفق التطور التكنولوجي الحاصل وتفعيل العمل المشترك بين كافة دول العالم تحت ثلاثة بنود أساسية يجب العمل على توفيرها وهي “الاستدامة” و”التنقل” و”الفرص”
ما هو اكسبو 2020
منذ أول معرض اكسبو في سنة 1851. تعتبر دولة الامارات اول دولة عربية من بين دول الشرق الأوسط تفوز بشرف إقامة معرض إكسبو 2020 دبي على أراضيها. والذي يعتبر من بين أكبر وأهم الأحداث العالمية. حيث من العادة ان تستقطب معارض Expo الكثير من المشاركين والزوار من مختلف دول العالم. وكذلك الشركات العالمية، كما انه من المتوقع ان يتميز معرض اكسبو 2020 دبي بما يلي:
- استقطاب اكثر من خمسة وعشرون مليون مليون زائر خلال فترة انعقاده.
- سبعون في المائة من المشاركين في المعرض والزوار من خارج دولة الإمارات.
- توفير أكثر من أربع وعشرين ألف غرفة فندقية لرحة الزوار والمشاركين.
- سيتم الاحتفال بالعيد الوطني الخمسين لدولة الإمارات خلال معرض اكسبو2020.
- تملك دولة الصين الشعبية أكبر الدولة المشاركة في معرض Expo 2020 dubai جناح بمساحة 4636 مترا مربعا.
- يتميز الجناح الهولندي في معرض اكسبو 2020 عن كل الاجنحة المشاركة. حيث أقيمت مزرعة صغيرة تحتوي على الكثير من الأعشاب والنباتات الصالحة للأكل. يتم سقيها بماء المطر التي تم توليدها عن طريق الطاقة الشمسية.
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