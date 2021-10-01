بايدن يوقع تشريعا لتفادى الإغلاق الحكومى

جدة - نرمين السيد - وفى وقت سابق من يوم الخميس صادق مجلس الشيوخ على التشريع بـ 65 صوتا مقابل 35 صوتا، ومجلس النواب بـ 254 صوتا مقابل 175 صوتا.
وكان عدم تمرير التشريع، سينهى تمويل عمل الحكومة الخميس مع إغلاق الحكومة اعتبارا من الجمعة.
يذكر أن آخر إغلاق حكومى فى الولايات المتحدة وقع فى 22 ديسمبر عام 2018، واستمر هذا الإغلاق 35 يوما، ما يعتبر فترة قياسية لعدم عمل الحكومة.
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