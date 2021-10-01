"إكسبو 2020" يفتتح أبوابه للزوار

افتتح إكسبو 2020 دبي، أبوابه الجمعة لاستقبال زوار المعرض من حول العالم، والذي يجمع أكثر من 190 دولة، ويستمر حتى مارس 2022.

ودشن إكسبو 2020 دبي انطلاقته الخميس مع "حفل القرن" الذي أقيم في ساحة الوصل التي تشكل قلب إكسبو والرابط بين محاوره الثلاثة "الاستدامة والتنقل والفرص". ويقام إكسبو 2020 دبي خلال الفترة من 1 أكتوبر 2021 إلى 31 مارس 2022 وهو أول إكسبو دولي ينظم في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا. وسيحتضن الحدث العالمي أفضل عروض الموسيقى وفنون العمارة والتقنيات والثقافة من أنحاء العالم طوال فترة إقامته. ويتيح إكسبو 2020 دبي للعالم فرصة الاستمتاع بالاحتفالات والثقافة والفنون ويجمع أيضا أنبغ عقول العالم عبر برنامج "الإنسان وكوكب الأرض" ليتيح لكل الزوار من مختلف الأعمار والاهتمامات فرصة للاستمتاع وتحقيق أقصى استفادة من هذا الحدث.

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